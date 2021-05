En conferencia de prensa para anunciar la adhesión de Tres Arroyos a las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional el intendente Carlos Sánchez expresó su parecer respecto a la situación actual de la ciudad y afirmó que en Tres Arroyos ya se vacunaron 16.268 personas.

El Intendente Indicó: “Está segunda ola nos pegó muy fuerte y estamos en una situación muy compleja, tenemos mucha desazón. Estas nuevas cepas han llegado con mucha agresividad hacia personas jóvenes, cosa que el año pasado no sucedía”.

“Estamos dentro de la clasificación epidemiológica de ALTO RIESGO Sanitario - continuó- por eso adherimos completamente al Decreto Nacional para los próximos nueve días hasta el 30 de mayo inclusive y para el fin de semana del 5 y 6 de junio.”

Vacunación en Tres Arroyos

Respecto a los números propios de la vacunación el intendente dijo que: “Lo importante para salir de esto, mas allá del cuidado individual, es la vacunación. En Tres Arroyos se inscribieron 26. 410 personas y se han aplicado 16.268 dosis. Les tengo que pedir a todos los vecinos de Tres Arroyos que se anoten para poder ser vacunados. Las vacunas están llegando mas o menos bien, hay promesas del gobierno nacional y provincial que en los próximos días van a seguir llegando una cantidad importante”.

"La situación ha empeorado" indicó Sánchez

Una vez más y para finalizar Carlos Sánchez volvió a pedir la colaboración de toda la ciudadanía en el cumplimiento de estas medidas: “Les ruego a todos los vecinos que sigamos haciendo el sacrificio de cuidarnos y cumplir con estas medidas. Hay ejemplos dolorosísimos de familias enteras que después de un encuentro o de un asado, han tenido hasta cuatro muertes”.

“No nos va a temblar la mano para aplicar las sanciones que sean necesarias para aquellos que no cumplan. Llevamos un año y medio pidiéndole a la gente que por favor no se junte, que no haga fiestas, ni reuniones y lo han seguido haciendo, eso nos ha llevado a esta situación, donde las capacidades del sistema de salud ha sido superada. La lucha de nuestros médicos y enfermeras es durísima, están agotados por el esfuerzo y la situación en vez de mejorar ha empeorado” - finalizó.