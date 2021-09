La diputada provincial, Rosio Antinori, precandidata en cuarto lugar para renovar su banca por Juntos, en la boleta que encabeza Diego Santilli, comentó las iniciativas que proyecta para los próximos años.

Al respecto, expresó “espero seguir colaborando y apostando por el crecimiento de nuestra región y de nuestra provincia. Mi compromiso es con los pequeños pueblos del interior. El año próximo seguramente este cargado de desafíos que debamos enfrentar juntos, pero también de oportunidades. Oportunidades para crecer, para desarrollarnos y para lograr la provincia que queremos”.

En ese sentido, Antinori, presentó un proyecto que entiende le dará al interior “un fuerte y necesario impulso económico y productivo”. Se trata de una iniciativa, presentada este año, que tienen el objetivo de generar nuevos puestos de trabajo en las pequeñas localidades de la provincia de Buenos Aires.

“Queremos seguir apoyando a nuestros pueblos como siempre lo hicimos. Es importante generar empleo en las pequeñas localidades del interior, potenciar el desarrollo de las economías regionales, para un crecimiento justo, equilibrado y sostenible. Debemos acompañar a las pymes y los comercios, debemos contar con políticas públicas concretas de apoyo que les otorguen las herramientas necesarias para que puedan invertir y producir cada vez más”, detalló la legisladora.

A su vez, la diputada de Tres Arroyos presentó un proyecto de Ley para impulsar un programa de Conectividad Rural, que fortalece y complementa el antes mencionado, ya que señaló que “hoy en día para producir, necesitamos estar conectados”.

“Si bien menciono estos dos proyectos, son muchísimas las propuestas en las que hemos trabajado en estos últimos dos años, sumando más de 90 iniciativas legislativas, y aún nos queda mucho para trabajar”.

Rosío Antinori:”Lo que tenía que estar garantizado por el Estado, no lo estuvo”

Rosío Antinori hizo un balance de los últimos meses y destaca que en las próximas elecciones legislativas “está en juego el ejercicio efectivo de nuestros derechos”.

“La responsabilidad con la que asumí mi rol como diputada y ahora este nuevo desafío, me obliga a ser consecuente con cada iniciativa que he presentado. Porque, en definitiva, cada propuesta se traduce en lo que la gente me cuenta y me reclama en las recorridas, se traduce en la provincia que queremos que crezcan nuestros hijos”, expresó la legisladora de la Alianza Juntos.

En ese sentido, Antinori, abogada y docente de Tres Arroyos, comentó que “lamentablemente, en este último tiempo, se han violentado como nunca antes aspectos fundamentales de la vida de los bonaerenses. Lo que tenía que estar garantizado por el Estado, no lo estuvo”.

La precandidata a diputada, reafirmó que lo que están en juego en esta elección es “muy significativo” y aseguró que “la gente está diciendo basta. Siente que no se los escucha, reclama que los chicos vuelvan a las escuelas y que se intente recuperar todo lo perdido. Piden oportunidades laborales, que lleguen las vacunas que faltan y que haya reactivación económica”.

Por otro lado, Antinori destacó desde Juntos “supimos dar las batallas que había que dar para defender la salud, la seguridad, las escuelas abiertas y las aulas llenas” y remarcó “presente distintas propuestas y trabaje mucho por la reactivación productiva bonaerense, el crecimiento de las economías regionales, para generar herramientas de apoyo a las pymes y la industria, entre otros proyectos”. Para finalizar resaltó que “nuestros valores siempre fueron la perseverancia, el compromiso y la voluntad. Nos merecemos un futuro distinto y sabemos que ese futuro se construye día a día, entre todos, con gestión y planificación” - finalizó.