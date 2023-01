Postulantes piden el retorno de la elección de la reina a la Fiesta Provincial del Trigo de Tres Arroyos

Reinas sí, Reinas no. En los últimos años varias fiestas populares a lo largo y a lo ancho del país, decidieron eliminar la elección de reinas de su programación y la Fiesta Provincial del Trigo de Tres Arroyos no fue la excepción.

Desde la edición 2017 de la mayor fiesta popular tresarroyense se anuló la posibilidad de elegir a la soberana de la Fiesta.

Son las propias protagonistas las que hoy están solicitando que regresen las reinas a las fiestas populares.

Carla Faienza Foto: Carla Faienza

Hace unos días, la Corte Suprema de Justicia de Mendoza resolvió que el decreto municipal presentado en 2021 sobre la prohibición de elegir Reina de la Vendimia en Guaymallén es inconstitucional, por lo que el departamento deberá presentar candidata.

Todo comenzó en 2021, cuando el Concejo Deliberante de Guaymallén prohibió la organización, por parte del municipio, de la elección de la Reina de la Vendimia, por considerarlo un concurso de belleza. Fueron entonces las ex reinas las que fueron a la Justicia a pedir que la elección volviera. Y consiguieron participar de una audiencia pública ante la Corte para justificar su reclamo.

El fallo que restituyó a la reina de la vendimia en Guaymallén indica que: “La prohibición que impide a las mujeres de Guaymallén participar de la fiesta constituye en sí misma una infracción a los derechos que supone resguardar”, sostuvo el ministro Julio Gómez cuando comenzó la votación por la Corte mendocina.

Vía Tres Arroyos dialogó con la modelo Carla Faienza, que no tuvo la posibilidad de participar de la Fiesta Provincial del Trigo pero sí de otras celebraciones como la Fiesta de la Frambuesa y del Asado Pampeano, defendió la posibilidad de participar de todas las mujeres que así lo quieran.

Al respecto Carla indicó:

“Con otras compañeras cuando nos fuimos enterando que han ido sacando la oportunidad de presentarse en diferentes fiestas, fue una desilusión.”

Carla Faienza Foto: Carla Faienza

“Hoy en día no se toma como un concurso de belleza, sino como algo más cultural. Ser elegida es ir en representación de un lugar para promocionarlo y dar a conocer en el resto del país las características y beneficios de nuestros lugares”.

“Hoy en día todo evolucionó y no se trataría solamente de un concurso de belleza, es o debería ser algo más inclusivo. Que todas las chicas que quieran presentarse puedan hacerlo sin tener en cuenta sus medidas, ni se tenga en cuenta la altura, todo eso ya pasó de moda”.

Carla Faienza, en la Fiesta del Asado Pampeano Foto: Carla Faienza

Sobre su experiencia en certámenes de esta característica Carla indicó:

“Yo participé en la Fiesta de la Frambuesa y en la del Asado Pampeano, nunca pude hacerlo en la Fiesta Provincial del Trigo, como tresarroyense me gustaría representar a mi ciudad en la fiesta de mi ciudad”

“Hoy en día no hay competencia entre las chicas. Muchas de nosotras seguimos en contacto y hemos hecho un montón de amigas. Nadie se va enojada si pierde, hay mucho compañerismo”.

“A mí me generó tristeza que se haya suspendido la elección de la reina, y no tener la posibilidad de presentarme ni representar a mi fiesta. A la Fiesta del Trigo le falta algo y es justamente, tener a alguien que pueda promocionarla en otros desfiles”.

Carla Faienza Foto: Carla Faienza

Consultada sobre la cosificación de la mujer, uno de los motivos por los cuales este tipo de eventos fue descartado de varias fiestas, Carla fue contundente:

“Yo no creo que se cosifique a la mujer, porque cada una es la que decide participar, es decisión de cada chica y no veo por qué los demás tienen que decidir por nosotras, además ya no es como antes. Cosificás cuando te piden una altura o una medida y eso es lo que no puede suceder más”.

“Hemos hablado con otras chicas y tenemos la idea de juntar firmas para que vuelva la elección de la reina a la Fiesta Provincial del Trigo” – finalizó.