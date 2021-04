Karina Gómez Directora de la Escuela 54 confirmó a Vía Tres Arroyos que en el día de hoy la institución educativa permanecerá cerrada por un caso sospechoso de Covid 19 en un auxiliar que trabaja en el lugar.

Como medida preventiva el resto del personal de limpieza fue aislado por contacto estrecho y al no poder garantizar la limpieza del turno tarde se decidió que en el día de hoy se dictarán clases virtuales, retomando la actividad presencial el día lunes.

Para reemplazar a los auxiliares afectados el Consejo Escolar enviará personal.

Gómez aclaró que esta situación no afectó a los alumnos ni docentes. " No hay ni docentes ni burbujas aisladas. El lunes habrá clases normales - manifestó y agregó - el problema es que hoy no hicimos tiempo para solicitar los reemplazos” - finalizó.