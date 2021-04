Este viernes por la mañana el intendente Carlos Sánchez expresó frente a la prensa que la ciudad de Tres Arroyos continúa en fase 4 y que está previsto que las clases presenciales continúen el día lunes de manera presencial como así también la restricción para circular entre las 00 y las 06 horas.

Sin embargo Jefe Comunal indicó que la ciudad se adhiere a lo que la Provincia de Buenos Aires disponga y en caso de bajar de fase se deberá estudiar las medidas a tomar.

"Continuamos en Fase 4, no habrá nuevas restricciones por ahora" expresó el intendente

El Intendente expresó al respecto: “En Tres Arroyos si bien la situación no es fácil porque han aumentado exponencialmente los casos nosotros nos estamos adhiriendo a la Provincia. Para estos días no va a haber ninguna novedad, seguimos en Fase 4, veremos después del lunes. Va a seguir todo abierto salvo las medidas de la noche, con restricción de la circulación de 00 a 6 horas.

“Entre todos tenemos que defender fuertemente la Fase 4, si nosotros la sostenemos vamos a poder mantener las aperturas que tenemos hoy. Aquí las clases van a continuar, el lunes hay clases para todo el mundo, salvo que después del lunes haya una medida que nos lleve a nosotros a Fase 3 y ahí tendremos que ver las medidas que vamos a tener que tomar”.

“Si los casos crecen dentro de parámetros normales podremos sostenernos y tener las aperturas de escuelas, comercios, industrias”.

“El mensaje es ese, mantengamos la fase 4 no hagamos lo que no se puede hacer, no hagamos lo que no es necesario hacer.”- finalizó Sánchez.