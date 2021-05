Finalmente el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires definió que Tres Arroyos pase a fase 2 en el marco de las medidas sanitarias dispuestas para controlar la pandemia de Covid 19.

La noticia fue oficializada este miércoles a través del Boletín Oficial por lo que habrá mayores restricciones.

El Jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco explicó que la incidencia es bisemanal y que “lo que indica la normativa nacional es que pasan a fase 2 cuando tienen una incidencia mayor a los 500 casos cada 100 mil habitantes” y “cuando llegan a una ocupación del 80%” en camas críticas. Los distritos que cayeron este escalón suspenderían las clases presenciales a partir del próximo lunes.

Con el sistema de salud al borde de sus capacidades en las últimas horas el Intendente Carlos Sánchez se comunicó con Bianco y se conversó sobre la posibilidad de bajar de fase. “Creo que el momento da para eso. Esto no da para más”, le dijo el jefe comunal en las últimas horas al diario local La Voz del Pueblo.

La fase 2 implica que jardines y escuelas en todas sus modalidades no podrán ofrecer clases presenciales; restricciones de circulación entre las 20 y las 6 horas; cierres comerciales y de establecimientos gastronómicos entre las 19 y las 6 horas; cierre de restaurantes, gimnasios, piletas, comercios en general y bibliotecas.

En declaraciones a la prensa el Intendente Carlos Sánchez expresó: “Lo que es el cierre de las escuelas será a partir del lunes, o sea que esta semana va a haber clase toda la semana, las otras medidas seguramente las aplicaremos a partir del jueves”

Se aguardan más definiciones de la Municipalidad de Tres Arroyos

Según establece elArtículo 6º del Boletín Oficial las medidas se aplicarán por un plazo mínimo de 14 días.

ARTÍCULO 6°. Los municipios que de acuerdo a los parámetros establecidos en el inciso d) del artículo 2° de la presente resolución, se encontraren comprendidos en FASE 2 “Situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria”, permanecerán en dicha fase por un plazo mínimo de CATORCE (14) días corridos, sin perjuicio de la mejora que pudieran experimentar en dichos parámetros, con el objetivo de estabilizar el sistema de salud y evitar su colapso.

EN EL BOLETÍN OFICIAL DESDE LA PAGINA 35 A LA 48 SE DETALLA LAS RESTRICCIONES A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA FASES