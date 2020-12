Los residentes tresarroyenses que concurran a los balnearios Claromecó, Reta y Orense podrán ingresar presentando únicamente el DNI en el cual debe figurar un domicilio en el distrito.

Así lo informó el Director de Turismo, Francisco Aramberri, quien además detalló que “Para todos aquellos turistas que no son del distrito se exigirá el certificado/verano. (www.argentina.gob.ar/verano) Serán los municipios los encargados de autorizar o no autorizar el ingreso a cada una de las localidades a partir del 15 de diciembre, antes de esa fecha El Municipio no tiene injerencia.”

Según establece la Provincia, el turista deberá sacar el permiso de circulación con cinco días de anticipación al ingreso a destino. El municipio tiene 48 horas para aprobarlo o rechazarlo pero la aprobación municipal no estará disponible hasta el 15 de Diciembre.

En la Provincia de Buenos Aires no se exigirá a los visitantes el resultado negativo de un Test PCR ni que hagan cuarentena.