Finalizaron las 24 Horas de la Corvina Negra y el tresarroyense Paolo Bisso fue el brillante ganador con una corvina negra de 1.905 kg.

En declaraciónes a Vía Tres Arroyos, y visiblemente emocionado Bisso expresó:

“El pique fue cerca de las 2:15 horas, me había acostado un ratito y le pedí a un amigo que me despierte si sucedía algo. Cuando la saqué no veía que la corvina fuera tan grande, porque son chicas de largo pero anchas”.

Paolo Bisso ganador de las 24 Horas de la Corvina Negra Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

“Me anoto en el concurso desde que tengo 12 años, nunca había pescado nada. Tengo menos suerte que el chavo pero ahora salió todo redondo”.

“Me alegró muchisimo el cariño de la gente, todo el mundo estaba contento. Estuve pescando con mi papá y con un amigo de él, Luis Peralta de Bahía Blanca, después llegaron muchos amigos.”

“Quiero dedicarselo a todos mis amigos y al club de Monte, a la familia y a mi novia” -finalizó.