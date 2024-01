Pablo Ledesma, secretario de Turismo, habló de la temporada y puso en duda la realización de la fiesta del Quequén Salado

Luego de la reunión entre intendentes de distritos turísticos con el ministro de producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa y la subsecretaria Soledad Martínez, en la cual participó Pablo Garate, el secretario de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos, Pablo Ledesma, dio sus impresiones sobre lo transcurrido en la reunión y brindó detalles de la temporada turística.

“Estamos atravesando una temporada muy atípica porque la coyuntura económica no favorece y no nos favorece el clima tampoco. En dos semanas, han pasado cinco o seis tormentas. Tenemos un turismo muy de la región y de fin de semana” – inició.

Y continuó: “Ayer estuvimos reunidos con el ministro de Producción, Augusto Costa, y con la subsecretaria Soledad Martínez, en Mar del Plata junto con diferentes intendentes de distritos turísticos de la provincia entre los que se encontraba, obviamente, Pablo Garate.

Había alrededor de 15 intendentes y todos nos encontramos más o menos en la misma coyuntura con caídas de reservas y de consumo y con preocupaciones que no son las mejores.

Hay otros factores que perjudican al sector turístico que tienen que ver con este famoso DNU que se mandó que tienen que ver hasta con cuestiones de seguridad que ahora están libradas al azar.

Vos pagabas la cuota cero y si la empresa de Turismo quebraba el Estado que había cobrado esas cuotas, te garantizaba que vos iba a poder hacer el viaje, ahora no le vas a poder reclamar a nadie.

El previaje, por ejemplo, era una política de Estado que hoy se está replicando en distintos países del mundo, y con la que estaba todo el sector contento, el privado, el público y el usuario. Fue un programa que movió un montón de gente por todo el país.

Si el hay más turistas trabaja más el panadero el carnicero no solamente los restaurantes y los hoteles” – señaló.

Consultado por el plan municipal para el área de Turismo, Ledesma indicó:

“Yo tengo ganas que en Tres Arroyos tengamos un sector turístico. Que se entienda la dinámica del sector turístico, que haya sectores donde se pueda interactuar hablando de turismo.

Cuando vos querés hablar de turismo te das cuenta que no hay Cámara de Turismo, no hay Asociación de Hoteles no hay asociaciones gastronómica, no están los actores con los que vos tenés que planificar la actividad, organizarla y capacitar al sector.

Esto es necesario para que haya una actividad sostenible y que se puedan generar ingresos.

Un ejemplo: hay una página web donde Tandil promociona todos sus alojamientos habilitados, nosotros también tenemos que hacer lo mismo para generar un círculo virtuoso donde vamos a poder tener una mejor oferta de calidad.

Tenemos que generar un sector propio que nos genere ingresos de calidad para invertir en el turismo. El turismo es una actividad donde el Estado no hace negocios, lo hace el sector privado. El Estado está para generar políticas públicas y para acompañar al sector privado.

Con respecto a la fiesta del Quequén Salado que organizan en simultáneo ( una vez cada uno) los partidos de Tres Arroyos y Coronel Dorrego, Ledesma indicó:

“Desde el municipio, se tomó la necesidad de hacer un replanteo de los gastos que va a haber en todos los eventos de todo el distrito. Las ayudas económicas de la provincia están hoy prácticamente cortadas, no van a estar estos fondos este año, lo que nos hace replantearnos un montón de cosas”.

“Los costos del festival me parece que son demasiado altos para afrontarlos en una coyuntura como la que tenemos, donde también tenemos otras actividades que son importantes, que son de mayor impacto, porque eso también tenemos que empezar a analizar, dónde ponemos la plata de acuerdo al impacto que genera cada festival.