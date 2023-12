Pablo Garate: “recibimos un municipio en una situación muy delicada”

Pablo Garate asumió este domingo como nuevo intendente de Tres Arroyos. Tras 28 años a cargo del Movimiento Vecinal el representante de Unión por la Patria brindó luego de la jura su primer discurso como intendente.

A continuación el discurso completo:

Quiero agradecer a todos que nos acompañan en este momento tan importante.

Como dije desde el primer día, desde aquel 24 de junio y creo en lo profundo de mi corazón, que este no es un proyecto de una sola persona, sino de miles y miles que con esperanza y decisión buscan ver mejor el lugar que tanto aman, en este caso Tres Arroyos.

Para mí es un orgullo encabezar ese proyecto, es el sueño que he tenido toda mi vida, pero no como meta personal, sino como forma de poder transformar la vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Ustedes hoy ven un momento específico una foto, pero una gran foto pero que tiene una película atrás que es el comienzo.

Un nuevo gobierno después de tantos años, pero atrás de este sueño, hubo personas que ya no están y fueron muy importantes. Algunos que siempre estuvieron y a pesar de no aparecer al frente de las cámaras o de los medios, son fundamentales también; aquellos que se sumaron y nos dieron un plus para seguir adelante, mi más sentido agradecimiento para cada una de ellas y cada uno de ellos, pero esto no fue de la noche a la mañana.

Juramento de nuevos funcionarios Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Esto fue con esfuerzo dedicación y una forma de hacer y ver la política que es la de la cercanía, la de la escucha y la de la acción para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.

Es el constante movimiento, es no aceptar un no, es siempre entender que se puede ir para lo mejor para nuestros vecinos y eso es lo que le voy a pedir a cada uno de los funcionarios, que salgamos de los escritorios, que estemos constantemente buscando soluciones y mejora para nuestro Distrito.

En este comienzo de un nuevo ciclo después de 20 años de un mismo intendente y de 28 años de un mismo partido vamos a gobernar para y con todos los vecinos y las vecinas de Tres Arroyos.

Quiero recordar esas tantas historias que me quedan en la cabeza, las de los vecinos que quieren vivir mejor, la de los vecinos que busca construir una familia y la defienden con el alma, la de los vecinos que no se resignan y tienen esperanza; ellos esperan un Tres Arroyos con más dignidad, con más oportunidades, con progreso y mirando el futuro. Cada una de esas historias que conocimos en todos estos años de militancia política, hoy tienen que ser impulso y dotarnos de la energía necesaria para ir por el Tres Arroyos grande que soñamos.

No es una tarea sencilla la que tenemos por delante, recibimos un municipio en una situación muy delicada, un déficit muy importante que viene desde hace algunos años, desordenado, endeudado y con un acostumbramiento de tantos años en el poder. Un municipio lejano a los vecinos que no ha generado sus propios recursos y con muchas demandas insatisfechas.

En fin, si no comprás medicamentos, nos das aumento de los municipales, no arreglás la maquinaria, no ponés combustible para patrullar, lo que hacés es pasarle el problema y el déficit al que sigue, nos va a llevar un tiempo, pero nunca vamos a poner excusas, ya nos estamos poniendo a trabajar.

También a esto le sumamos la incertidumbre en el horizonte de nuestro país y cómo eso repercutirá en nuestra ciudad, vamos a necesitar de cada uno de ustedes de cada uno de los tresarroyenses que nos acompañen, que nos apoyen, que crean que solo entre todos, más allá del tiempo que lleve, podemos hacer de Tres Arroyos un lugar mejor.

De algo pueden quedarse tranquilos: que acá van a tener un intendente y un equipo que va a dejar todo en la cancha por Tres Arroyos; que tenemos bien en claro hacia dónde queremos ir y que siempre vamos a buscar el bien común porque este es el lugar que amamos; en mi caso, acá nací, acá crecí y voy a quedarme hasta el último día de mi vida.

No me quiero olvidar de agradecer en mi nombre y en cada uno de los funcionarios, a la familia de cada uno, la que está como sostén, como empuje, la que acompaña y la que nunca nos deja caer para estos cuatro años que vienen.

Espero que podamos acercarnos a cada vecino y a cada vecina, que no se sientan solos que los acompañemos y por sobre todo que les demos respuestas. Quiero en cuatro años ver para atrás y estar orgulloso de lo construido, quiero en cuatro años ver para los costados y ver funcionarios respetados honorables y reconocidos por su trabajo para los vecinos.

Quiero en cuatro años ver el avance hacia el Tres Arroyos que tanto soñamos. Mi trabajo va a ser defender a cada tresarroyense, acompañar el trabajo y la producción, generar oportunidades para el desarrollo, cuidar a nuestros vecinos y nuestras vecinas para que puedan vivir tranquilos y respetar los valores que nos representan como tresarroyenses con fuerza y convicción, vamos con todo, muchas gracias.