Pablo Garate: “La apertura de la bajada de Dunamar es una prueba piloto consensuada con los vecinos”

La apertura por de la vieja bajada de Dunamar durante los tres días correspondientes a las 24 Horas de la Corvina Negra, a desarrollarse el 10 y 11 de febrero en las playas de Claromecó, Reta y Orense, fue motivo de rispideces entre aquellos que se oponen y entre los que están de acuerdo.

Alejandro Trybuchowicz exdirector de Turismo durante el gobierno vecinalista, en representación de un grupo de vecinos de Dunamar fue uno de los referentes que cuestionó la apertura de este paso.

Por tal motivo el intendente Pablo Garate clarificó la situación y dio detalles de la decisión.

“Hace unos días atrás hubo una presentación de ciento de firmas de vecinos de todos lados, incluidos muchos de Dunamar que planteaban la necesidad de la apertura de esa calle.

“Yo venía hablando con la Sociedad de Fomento de Dunamar. Antes de ayer recibí un llamado de la concejal Rosana Calvo donde me plantea la situación de este pedido de apertura de la bajada, entonces, como a mí me interesa que podamos generar consensos y ponernos de acuerdo en algunas cosas, convoqué a algunos vecinos de Dunamar que estaban a favor de la bajada, a las Sociedades de Fomento de Dunamar que no todos estaban de acuerdo con la bajada.

Estuvo también la concejal Rosana Calvo, la concejal Marisa Marioli, y tuvimos una charla entre todos durante dos horas en la cual se planteó un poco las posiciones de ambas partes y donde yo planteé que, ante cualquier situación, sea abrirla o no, hay que buscar una solución integral”.

“Lo que acordamos entre todos era usar las 24 horas y el carnaval, que es un fin de semana parecido a enero, como una prueba piloto para que efectivamente podamos tener información de cómo funciona el sistema con las dos bajadas a la vez ” – expresó el intendente.

Y agregó: “a partir de la información que surja solo de ese fin de semana, vamos a hacer un plan integral consensuado por todos para que la temporada que viene tomemos una decisión sobre esta cuestión”.

“Esto es una prueba piloto por un único fin de semana para tratar de sacar conclusiones, porque desde el mismo punto de vista de la gente que dice que recuperó la tranquilidad porque la bajada se cerró, hay otra gente que dice que si abrimos las dos bajadas, los dos lugares van a estar desagotados y nos va a permitir tener un mejor tránsito por los dos lados y es atendible.

Lo que nosotros buscamos es tener información y después consensuar para una planificación integral”.

“Yo entiendo que cada uno defienda sus intereses personales pero yo soy el Intendente Municipal y tengo que tratar de velar por los intereses de la comunidad y la comunidad no va a resolver sus problemas solo en posiciones contrarias o con peleas; resuelven sus problemas cuando se ponen de acuerdo y esa es mi tarea”.

Sobre los dichos del exdirector de Turismo, Garate indicó:

“Cada vez que se avanzó con la licitación y la concesión del Náutico se fue desnaturalizando la zona náutica y eso no es algo que haya hecho nuestro gobierno municipal.

Algunos en su afán de volver a la política no mira las cosas. Nosotros estamos haciendo gestiones y el día martes voy a estar reunido en Buenos Aires con el ministerio que corresponde para que Prefectura vuelva a tener una posición de fuerza en Claromecó.

Pero además de fortalecerla, hay que resolver otras cuestiones porque, por ejemplo, Prefectura tiene desde el arroyo hacia Orense, jurisdicción de Quequén, y del arroyo para Reta, jurisdicción de Bahía Blanca y eso hay que resolverlo porque la juridicción es importantísima. Para la búsqueda de Federico tuvimos que utilizar, entre comillas, autorización de las dos Prefecturas.

Eso no son problemas de hace 35 o 40 días. Son problemas que Claromecó tiene desde hace muchísimo tiempo y que no se han abordado con la seriedad que corresponde.

Algo que también es muy importante es que el secretario Apolonio ya empezó a convocar, a través de un decreto, a un Consejo de Seguridad de Playa para trabajar durante todo el año en armar la seguridad de playa y no surgió a partir de esto, el decreto es muy anterior, casi desde que iniciamos nuestra gestión.

En ese consejo se van a sentar los Guardavidas, Prefectura, bomberos, policía para generar mejores condiciones de seguridad y resolver también otras cuestiones”.