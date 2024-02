Alejandro Trybuchowicz criticó la decisión de reabrir la vieja bajada de Dunamar durante las 24 Horas de la Corvina

Alejandro Trybuchowicz, exdirector de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos, en representación de un grupo de vecinos de Dunamar, criticó la decisión del Gobierno Municipal de reabrir la vieja bajada de Dunamar para las 24 Horas de la Corvina Negra.

Al respecto Trybuchowicz indicó:

“A lo largo de muchísimos años se trabajó para poder correr esa bajada existente. Hace dos años se pudo hacer un acceso nuevo que realmente ha traído muchísima tranquilidad a lo que era el tránsito vehicular en toda la zona de Dunamar”.

“Nosotros pretendemos que se respete lo que este está escrito. Hay una Ordenanza, hay decretos provinciales por eso por más intensión que yo tenga no puedo cambiar lo que está escrito”.

Quedó inaugurada la nueva bajada de Dunamar Foto: prensa Municipalidad de Tres Arroyos

Y continuó: “Nosotros desde muchos años venimos trabajando en la conservación de nuestro litoral marítimo con espacios de recreación para ir sacando la contaminación que generan los vehículos sobre la playa y en las zonas balnearias, en eliminar el tránsito vehicular durante todo el año en las zonas concesionarias balnearias. Lo más importante es empezar a trabajar en esa preservación y no entendemos como después de haberse cerrado la bajada vieja esto no se respete”.

Trybuchowicz adelantó que el día sábado, a las 20 horas, habrá una convocatoria de vecinos en la Sociedad de Fomento de Dunamar y que se enviará una carta documento para que se revela esta cuestión.

“No tiene ningún sentido una apertura por tres días. Teniendo en cuenta que este hay una bajada o un acceso existente mucho más seguro de lo que representaban la vieja bajada de Dunamar.

Es una decisión que no tiene fundamentos. Acá hay una decisión política de privilegiar algún interés de algún señor o señora que quiere bajar por ese lugar con el vehículo para seguir contaminando y destruyendo nuestra playa.

“Faltan y fallan los controles municipales”, dijo Trybuchowicz

Luego Trybuchowicz se tomó unos minutos para referirse al caso que conmovió a toda la ciudadanía como fue la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Federico Saihueque quien perdió la vida al ingresar al mar en un kayak alquilado en la zona de Puerto Mosquito.

“Hay autoridades que tienen que hacer el control de las embarcaciones y está muy claro que el kayak no podía ingresar al mar. La mayoría de las lanchas salen de Dunamar. Yo me pregunto ¿Prefectura no puede hacer el control como policía que es, pidiendo la documentación y para que salgan de donde corresponden que es la zona náutica?

Yo no estoy en contra de prohibir, sino de un ordenamiento y me parece que eso es lo que está fallando: los controles y el ordenamiento. Cuando vamos a cruzar el puente tenemos la policía que nos piden documentación, ahora a las lanchas que pasan no se le piden nada.

Dentro del mar los guardavidas están para cuidar a los bañistas y la Prefectura debe prevenir y controlar las embarcaciones como corresponde.

VTA: Que las embarcaciones ingresen al mar por la zona de Dunamar, no es algo nuevo, es algo que viene de larga data, ¿Por qué no se resolvió o no se reguló antes durante el gobierno vecinalista del cual usted formó parte?

“La bajada náutica recién se pudo normalizar después de tres años donde era tierra de nadie, hasta que yo mandé a licitar ese espacio. Se trabajó en el ordenamiento. Mucha gente se quejaba porque había un control ahí, pero para mí la zona náutica tiene que estar controlada y regulada” - finalizó.