La pandemia de Covid 19, la cuarentena y las medidas sanitarias impuesta por la mayoría de los países del mundo, pusieron en jaque a las agencias de turismo que tuvieron que reinventarse y rediseñar estrategias para no solo complacer a los clientes que ya tenían su viaje organizado, sino también para idear nuevas alternativas de trabajo que les permitan seguir funcionando.

La incertidumbre y el miedo de los viajantes produjo una catarata de cancelaciones, y la necesidad de reprogramar, más de una vez, el viaje contratado. Hoy finalmente vuelven los viajes grupales y 75 tresarroyenses viajarán al Caribe el próximo 3 de mayo.

Cristina Mónaco de Quimera Travel Group, habló con la prensa de esta buena noticia, aprovechando la reinauguración de las oficinas comerciales de la empresa y acompañada de prestadores de servicios turísticos que se acercaron a los festejos. y en el día del Agente de viajes.

Entre los invitados estuvieron presentes Patricia Almirón y Diego Lemmi, Gerente Comercial y Ejecutivo de Ventas en Delfos Tour Operador Mayorista Multidestinos; Fernando Turuzzi, Gerente de Ventas para Latinoamérica de la Cadena Española Riu Hotels & Resorts.

Luego de la Pandemia vuelve el turismo grupal: 75 tresarroyenses viajarán al Caribe Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Cristina Mónaco dijo: “Es un día bastante especial, en principio porque mañana es el día del agente de viajes, así que es nuestro cumpleaños, en segundo lugar, porque tenemos nuestra casa renovada y como punto principal, destacar la visita y el acompañamiento de tres personas que nos apoyan permanentemente en nuestra tarea profesional. Para el turismo estos dos últimos años fueron bastante complicados, la verdad que nosotros hemos estado permanentemente siendo apoyados por nuestros operadores, en este caso Delfos y Riu”.

Tras la merma de la actividad turística debido al confinamiento y a las medidas adoptadas para contener la pandemia de Covid 19, las agencias de viajes fueron uno de los sectores más afectados, al respecto Mónaco destacó:

“En el segundo año de pandemia se nos ocurrió proponer un viaje al Caribe, cuando la persiana de la oficina estaba baja y fue una sorpresa muy agradable porque surgió mucho interés indicó y continuó - En principio había sido planeado para mayo de 2021, que por obvias razones no se pudo realizar. Lo reprogramamos para el mes de octubre, ya que estaban cerradas las fronteras y finalmente logramos concretarlo para el próximo 3 de mayo, con un grupo de 75 personas de Tres Arroyos y la zona”.

Por su parte, Fernando Turuzzi expresó que: “Es la primera vez que estoy en Tres Arroyos y para mi es un placer. Riu es una cadena internacional, con más de 100 hoteles, principalmente en el Caribe. Nació en Palma de Mallorca hace 60 años. Año tras año seguimos inaugurando hoteles. Abrimos un hotel en Dubai y dos en Maldivias all inclusive. El cliente que llega a Riu se olvida de todo, tiene 24 horas de diversión, todo incluido y ese es nuestro éxito. El cliente hoy busca despreocuparse de todo”.

“También estamos incursionando con hoteles en las ciudades: Ya tenemos dos en Nueva York, en Miami, en Madrid y estamos por inaugurar uno en Londres y construyendo en Toulon y en Chicago. Durante la pandemia tuvimos todos los hoteles cerrados pero poquito a poco fuimos apostando para abrirlos.”

“Cuando empezamos a armar esta salida grupal, era una apuesta en medio de la pandemia vender un paquete al Caribe, era difícil porque la gente tenía miedo” - expresó.

Luego, Patricia Almirón afirmó que “la pandemia modificó la forma de trabajar, porque de un momento a otro tuvimos que quedarnos en nuestra casa. Tuvimos que cambiar nuestro esquema de trabajo, de presencial a virtual”. Nosotros con Quimera y con Riu somos socios, queremos apoyarlos y resaltar la la resiliencia que tuvo la industria del turismo ya que fue uno de los sectores más afectados”.

“Queremos enfocarnos en salidas grupales, sabemos que a muchos pasajeros les encanta salir en grupos grandes”, finalizó.

Melina Macellari, integrante del grupo Quimera, expresó que cuando comenzó la pandemia en marzo de 2020, “empezamos a recibir cataratas de cancelaciones. Desde ese momento fue un trabajo en equipo absoluto, la comunicación con los clientes fue clave para mantener el entusiasmo y fuimos reprogramando absolutamente todo”.

“Hubo miles de quejas, a veces no teníamos la respuesta, no teníamos la solución. Y ahí fuimos orientando a cada uno de los pasajeros, creo que no canceló ninguno, todos reprogramaron su viaje”, manifestó.