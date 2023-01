El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof encabezó en horas de la tarde un encuentro con Pymes dedicadas a la producción, el comercio y los servicios en el Balneario Claromecó.

El intendente Carlos Sánchez agradeció la presencia de Kicillof e indicó que cada vez que viene el gobernador con su equipo “nos da ganas de seguir trabajando, acompañando este esfuerzo, estás políticas”

Agregó que se están realizando “gran cantidad de obras, agua corriente, cloaca, cordón cuneta, pavimento, podemos nombrar un montón y es porque cada vez que, levantamos el teléfono y llamamos a funcionarios de la Provincia inmediatamente tenemos una respuesta”.

“Tres Arroyos ha crecido de manera impresionante en los últimos años – continuó el intendente Sánchez - en cantidad de habitantes, en calidad de vida, en lo económico, si bien tenemos problemas desde lo económico debido a la inflación tenemos la posibilidad de trabajar en conjunto los tres estados (Nación, Provincia y municipio). Esto nos da fuerza y esperanza de poder plantear un futuro mejor”.

Kicillof encabezó en Claromecó un encuentro con Pymes de la producción, el comercio y los servicios Foto: Municipalidad de Tres A

Por su parte el Gobernador Kicillof se comprometió a que la provincia realice un aporte económico importante para la finalización de la obra de oncología del Hospital Pirovano.

Con respecto a este tema indico que: “el intendente me comentó que parte de la obra se ha hecho con aportes de los vecinos, del municipio y de la Comisión de Amigos del Hospital, pero que faltaba no solo completar la obra sino también el equipamiento. Hoy me comuniqué con el ministro Kleplan y me mandó ya para firmar un acta para que la provincia contribuya a continuar la obra y a equipar el servicio oncológico”.