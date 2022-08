En la tarde del domingo, el Club Deportivo Garmense se enfrentó a Deportivo Independencia en el partido de Tercera División, de la Liga Regional Tresarroyense, pero lejos de desarrollarse el mismo con tranquilidad, ocurrió un terrible incidente.

A los 15 minutos del segundo tiempo y tras expulsar a un jugador de Garmense por insultos, la árbitro Dalma Cortadi recibió una cobarde e indignante golpe de puño por la espalda que impactó en su nuca, provocándole una caída al suelo y un fuerte impacto en el codo.

AUDIO DE DALMA CORTADI Y EL VIDEO DE LA AGRESIÓN (video gentileza Radio Activa de Gonzáles Chaves)

Vía Tres Arroyos se comunicó con Dalma Cortadi y esto explicó:

Primeramente la consultamos por su estado de salud, que es lo más importante en este caso, Dalma indicó que: “Estoy un poco aturdida con lo que pasó, Pero bien, acompañada de la familia y de compañeros que me contienen”.

“El golpe fue en la nuca, un golpe de puño, cuando caigo me golpeo el codo”.

Sobre lo sucedido indicó: “Yo lo expulso porque él me insulta, y allí me agrede, yo ni lo espero porque estaba anotando su nombre en la tarjeta cuando siento el golpe, cuando caigo ya no me acuerdo más nada”.

“Recién estoy cayendo sobre lo que pasó, lo único que quiero es justicia. Acá no importa el género, no importa si soy mujer o varón, lo que importa es que no haya este nivel de agresión ni a nivel futbolísitico ni en ningún lado”.

“Estas personas así, no pueden estar adentro de la cancha porque yo la saqué barata, pudo haber sido mucho peor. Hice la denuncia penal”.

Ojalá que esto no vuelva a suceder y que este hombre pague por lo que hizo, porque si se comporta así adentro de una cancha no quiero imaginarme lo que debe ser en su vida cotidiana.

“Queda todo en manos de la justicia y confío que todo va a salir bien y que nos van a apoyar a todos los árbitros para que no pase nunca más” – finalizó.