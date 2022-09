Francisco Nardelli candidato a diputado en Italia confirmó que los sobres para votar llegarán a Tres Arroyos en los próximos días

Tras la disolución del Parlamento hace menos de un mes, las elecciones italianas debieron adelantarse, acotando los tiempos de campaña. Las elecciones se desarrollarán el próximo 25 de septiembre.

Los ciudadanos italoargentinos que estén inscriptos en el Registro de los Italianos Residentes en el Exterior, podrán sufragiar.

Francisco Nardelli, candidato a diputado por USEI indicó que en los próximos días comenzarán a llegar a Tres Arroyos los sobres para votar.

“Los sobres le llegarán vía correo a cada ciudadano italiano a su domicilio. El contrato prevé dos visitas del correo, es decir dos avisos. Luego de la segunda visita las cartas quedan durante 48 horas en el correo por lo cual los interesados en votar deberán retirarlas en ese plazo” – expresó.

Francisco Nardelli es Ingeniero civil, oriundo de Bahía Blanca y en la actualidad se desempeña Presidente del Hospital Italiano Regional del Sur. Ha trabajado por los italianos en el exterior de toda Sudamérica por más de treinta años.

Desde Octubre de 2021, ejerce el cargo de Consultor de la Provincia Autónoma de Trento, nombramiento conferido por las autoridades de la provincia italiana, y que implica no solo la representación de los trentinos en la región, sino también la colaboración continua para el impulso de las relaciones bilaterales que beneficien a ambas comunidades.

Francisco Nardelli Foto: francisco Nardelli

Francisco Nardelli (FN) dio detalles sobre la votación.

¿Cómo hace una persona con ciudadanía italiana que vive en Tres Arroyos para votarte?

FN: Los sobres para votar comienzan a llegar en estos días. Dentro del sobre, hay una boleta marrón que es para elegir diputados, y una verde que es para elegir senadores. En mi caso, los tresarroyenses que decidan votarme, tienen que tomar la boleta marrón, hacer una cruz sobre el logo amarillo del león (logo de USEI), y ahí escribir “Nardelli”. Y en la boleta verde volver a tachar el Logo de USEI y escribir el apellido del candidato de su elección.

Luego las boletas se meten en el sobre chico sin marca, que se cierra, se recorta el talón electoral que queda afuera del sobre chico. Ambas cosas se ingresan al sobre grande con respuesta postal prepaga, que se lleva al correo, obviamente sin costo, o se lleva personalmente al buzón que hay en el Consulado.

Cualquier duda sobre el procedimiento la gente se puede acercar a la Sociedad Italiana de Tres Arroyos que allí lo van a asistir y explicar el sistema.

Las campañas para el voto de los italianos en el exterior, suelen durar tres meses. ¿Cómo se está llevando adelante esta campaña fuera de agenda, y que dura solo unos días?

FN: Italia es una Democracia Parlamentaria, cuando se pierden las mayorías y no hay posibilidad de consenso para nombrar un Primer Ministro, que es el que gestiona el país, el presidente que es el garante de la Constitución, disuelve el Parlamento y convoca a elecciones, eso pasó el mes pasado. Hace 15 días se aprobaron las candidaturas desde Roma y los sobres para las votaciones están llegando desde ayer.

Elecciones italianas

Para mí fue una sorpresa, no estaba en mis planes aceptar una candidatura tan rápido. Fui candidato de USEI en la elección pasada, pero al senado, teniendo un muy buen resultado.

La falta de tiempo para hacer campaña, creo que es una ventaja y una desventaja: una desventaja porque uno no tiene tiempo de visitar la circunscripción, que es muy grande (va desde Venezuela, hasta Ushuaia). Pero al mismo tiempo es una ventaja porque descarta a aquellos candidatos que no tienen un interés sincero en mejorarle la situación a los italianos en el exterior de esta zona.

Creo que el poco tiempo para “armarse” de cero, esta situación tan espontánea, actuó de filtro para aquellos que no conocen a la gente, para los que no vienen trabajando en conjunto con la colectividad. Y eso se convirtió quizás en el diferencial que yo puedo aportar, ya que hace más de treinta años que me dedico a trabajar por la italianidad.

¿De qué maneras has trabajado para la italianidad?

Comencé de muy joven, censando a los trentinos de la zona en la que vivo. Fundamos el Círculo Trentino, y desde ahí nunca paré. Me fui vinculando a las redes asociativas de todo el país, fui conociendo a personas muy valiosas de la colectividad desde las Asociaciones italianas de todo el territorio.

A nivel nacional me desempeñé como vicepresidente de FEDITALIA durante la presidencia de Luigi Pallaro. Además, fui elegido Vicesecretario General para América Latina del CGIE, organismo de representación de los italianos en el exterior, que funciona dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano y realiza la síntesis de las necesidades de todos los italianos en el exterior.

Desde estos ámbitos pudimos gestionar ayudas económicas en momentos de crisis de la Argentina, generamos empleo con Cooperativas, pudimos ofrecer salud de excelencia, promovimos muchísimas cosas desde Italia.

También organizamos congresos de jóvenes, ayudamos en la obtención de becas, creamos pasantías y bolsas de trabajo, muchísimas acciones que han reforzado los vínculos y que le han cambiado la vida a muchas personas.

Actualmente, ¿Tiene un rol activo? ¿Ocupa algún cargo?

FN: En este momento, soy el Presidente del Hospital Italiano de Bahía Blanca, y además, me han designado desde la Provincia Autónoma de Trento como Consultor, cargo al que me postularon varios círculos los trentinos del país para que los pueda representar.

Desde el hospital, en mis cinco años de gestión, pudimos ampliar su capacidad en un 40%. La pandemia fue un desafío enorme para todos los que gestionamos salud, pero estar en permanente contacto con Italia, hizo que pudiéramos adelantarnos con protocolos mejorados y eso se vio en el Hospital, donde, por ejemplo, no tuvimos ningún brote interno en nuestro personal de salud, y donde pudimos sectorizar e invertir en readecuaciones y tecnología para una mejor atención.

Como Consultor de la Provincia de Trento, este es un cargo en el que estoy hace unos meses, pero ya he podido viajar en dos oportunidades para trabajar en proyectos en conjunto para traer a nuestra zona iniciativas que fortalezcan los lazos y mejoren la vida de los trentinos del sur.

¿Cuál es tu objetivo a cumplir si llegas a ser diputado en Roma?

FN: Mi intención es poder llegar al parlamento para renovar la fuerza de las asociaciones, y desde ahí potenciar nuevos liderazgos para los italianos en el exterior. Yo tuve la fortuna de haber sido impulsado por grandes dirigentes de la colectividad italiana, y me gustaría poder hacer lo mismo por otros jóvenes para que nuestro trabajo continúe y se multiplique.

Además, desde Roma, se pueden impulsar mejoras concretas para los servicios consulares, y es el mejor lugar para trabajar para resolver las problemáticas de ciudadanía.

Sobre Francisco Nardelli

Recibió las condecoraciones de Cavalliere y de Grande Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia, siendo la última, el segundo grado de honor civil del Estado Italiano, que el Presidente de la Repubblica otorga por méritos particulares, sólo a quienes se destacan en su trabajo por la preservación de la italianidad y la promoción del prestigio nacional en el extranjero.

Estas actividades pueden ser la promoción de la lengua italiana, actividades de voluntariado y bien común, actividades filantrópicas, participación en la vida asociativa de las comunidades italianas en el extranjero, investigación, empresas comerciales, promoción gastronómica y la oferta de trabajo a los italianos.

Ocupó varios cargos entre ellos: Vice Segretario Generale CGIE per l’America Latina , Vice Presidente della Confederazione delle Federazione Italiane della Argentina (FEDITALIA), Presidente della Federazione degli Enti Italiane del Sud Argentino (FEISA), Consigliere del COMITES, Consigliere della Camera di Commercio Italiana di Bahía Blanca e la Regione, Presidente del Circolo Trentino di Bahia Blanca, Coordinador General de la Federación de Circulos Trentinos de Argentina, entre otros.