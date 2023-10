Elecciones 2023 en Tres Arroyos: “Carlos Ávila tiene la simpleza y la practicidad de buscar respuestas y encontrar soluciones”

Rodrigo Curiman (RC) es médico. Llegó desde La Plata junto a su esposa y sus tres hijos para tener una vida más acorde a la que tenía cuando era chico. Encontró en Tres Arroyos ciertas tranquilidades y ventajas que no tienen las ciudades grandes.

RC: “Hay muchas cosas atractivas en la ciudad: Las playas, la naturaleza, la tranquilidad. Que mis hijos vayan en bicicleta a la escuela era algo impensado en La Plata. Si bien Tres Arroyos como en todos los lugares tiene algunos problemas con la inseguridad, también tiene el potencial para solucionarlos y mejorarlos”.

Curiman se radicó en Tres Arroyos hace casi 4 años. Trabaja en el área de terapia intensiva del Centro Municipal de Salud y en la Clínica Hispano.

Ha participado en las campañas del PRO de años anteriores y ya había acompañado a Carlos Ávila en las elecciones 2021 cuando fue electo concejal.

Como consecuencia y por los resultados electorales que se han dado Rodrigo se incorporó al equipo de Trabajo de Carlos Ávila de cara a las elecciones 2023.

RC: “Carlos siempre nos abrió las puertas para poder participar y colaborar con ideas, con proyectos. Es muy receptivo en sus visitas con distintos sectores de la ciudad, siempre demostró su voluntad de escuchar, con la simpleza y la practicidad de buscar respuestas y encontrar soluciones, no solo sobre aquellas cuestiones que son accesibles o realizables sino también, a otros proyectos más ambiciosos que requerirán tiempo y desarrollo para realizarlos”.

Rodrigo Curiman Foto: Prensa JXC

Hace relativamente poco que llegaste a Tres Arroyos: ¿Qué cosas ves que se pueden modificar en cuestiones de salud?

RC: “Estamos inmersos en una realidad que es provincial y nacional. Venir a Tres Arroyos lo que me ha demostrado es que hay mucho potencial para hacer muchas cosas, hay muy buenos profesionales en las distintas especialidades, en muchas de ellas sobrepasados o con déficit de especialistas como por ejemplo en terapia. Lo hemos ido arreglando con profesiones de especialidades afines como para cumplir con la demanda pero en una situación de emergencia”.

“La pandemia nos mostró que en esta emergencia muchos colaboraron e hicieron grandes esfuerzos para sostener el sistema y llevarlo adelante. Tres Arroyos tiene un gran potencial gracias a la gente”.

“No es que las cosas no se han hecho por falta de voluntad, son etapas y procesos que se deben continuar. La salud es una Política del Estado que se debe ir continuando independientemente de quienes son los que ejerzan el Ejecutivo”.

“Hay que seguir avanzando en distintas cuestiones como la guardia pediátrica y en especialidades como terapia intensiva, clínica médica. No solo está creciendo Tres Arroyos y sus localidades, también las localidades vecinas que no son del partido de Tres Arroyos que también generan demandas de complejidad, por eso, entre lo público y los privado se tienen que seguir haciendo avances para dar respuestas”.

“Hay potencial para hacer muchas cosas, pero en medio de una crisis, que es tanto Nacional como Provincial y que viene desde hace mucho tiempo: no estamos teniendo la cantidad de profesionales, que necesitamos, no solamente en Tres Arroyos, sino también en las grandes en las grandes urbes. Para los jóvenes la propuesta médica no es tan atractiva, ya sea por los sueldos que se cobran o porque se maneja muchísimo estrés”.

“En muchos casos miran la posibilidad de homologar sus títulos y en lugar de hacer una especialización acá en la Argentina, hacerla afuera este donde termina siendo mucho más práctico y atractivo. Esa es un poco la forma de pensar de las nuevas generaciones”.

Carlos Ávila Foto: Prensa JXC

¿Cómo crees que se podría llegar a implementar el arraigo de nuevos profesionales a Tres Arroyos y las localidades?

“Es difícil, Son varias áreas en las cuales la población está demandando más atención. Se va a ir dando de forma progresiva. Para atraer a profesionales de afuera hay que presentar a Tres Arroyos como una alternativa donde puedan desarrollarse profesionalmente y tener, además calidad de vida”.

“Es una plaza atractiva para que vengan profesionales jóvenes y mostrarles de que tienen un futuro. Eso va a requerir que nos contactemos con las Residencias, que visitemos este los lugares donde se están formando nuevos médicos para mostrarles una propuesta atractiva. En vez de mostrar trabas para ejercer hay que mostrarles que acá tienen soluciones y puertas abiertas”.

¿En caso de que Carlos Ávila llegue a la municipalidad se ha conversado la posibilidad que seas secretario de Salud?

“No estoy colaborando por la promesa de un cargo. Me sumé para dar propuestas y buscar respuestas. El equipo de salud de Cecilia Del Águila, es grande y participan otros médicos, entre todos sumamos, nunca me prometieron nada”.

“Todos formamos parte de la misma sociedad y todos tenemos un grado de agotamiento por las crisis que debemos atravesar. Involucrarnos en temas políticos es importante y tiene que hacerse de forma desinteresada”.

“Carlos Ávila no busca ningún beneficio personal piensa en un equipo y eso me ha resultado atractivo para sumarme además de sus propuestas claras, su discurso de austeridad y su personalidad trabajadora”.