EL SUEÑO DE LA SECUNDARIA 9 YA ES UNA REALIDAD

Finalmente se concretó el traspaso de los alumnos de la Secundaria 9 a su nuevo edificio, ubicado en la calle Chile y Canadá. Entre mucha emoción su directora, Silvina Maldonado se dirigió a los alumnos, “Queridos estudiantes, este es su lugar” dijo al dejar inaugurado el inicio de clases en el flamante edificio y agregó, “La primera palabra que tengo para decir es agradecida, como ya lo he dicho en muchos medios; agradecida por todo, por las gestiones, por las necesidades, por toda la ayuda, no tienen idea como esperamos, para nosotros es un crecimiento, por todo lo que se ha gestado, ante otras gentes de la política, del Consejo Escolar, este es un año en que la comunidad educativa se siente parte porque ya lo han hecho, porque todo el mundo vino cuando dijimos necesitamos ayuda, lloramos al izar nuestras banderas por primera vez”, expresó. “En estos días nuestra identidad quedó plasmada, somos una comunidad con sentimiento propio, no tenemos que buscarla más; espero que todo el mundo sepa por todo lo que se logró, es un espacio, es nuestro lugar, es nuestra casa, nos dieron nuestra casa”, finalizó.

Inicio lectivo 2023 Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Este día histórico es el derrotero de muchas idas y venidas y que tuvo como determinante para que pueda ser una realidad, la gestión del Diputado Carlos “Cuto” Moreno.

También la docente, Silvina Di Rico, docente, se explayó sobre el significado de poder comenzar las clases en el nuevo edificio y dijo que “somos un equipo y queremos que se sientan parte, estaremos ahí para acompañar cada paso, compartiendo un interés común que es el desarrollo de los estudiantes”.

Inicio lectivo 2023 Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Escuela Secundaria 9 Tres Arroyos Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

La inspectora Jefe, Marina Mouliá, quien expresó que, “es un día para celebrar, y ustedes están iniciando las clases en su casa, en su nueva escuela, sabemos que también se iniciará la orientación en Turismo, la primera en la región, lo que será un aprendizaje para todo el equipo docente y directivo, para contribuir a fortalecer también a la orientación en educación física, lo hemos logrado, no solamente desde las bases. En cuanto a la inauguración oficial del edificio, Mouliá aseguró que la misma será con la presencia de autoridades provinciales.