El Dr. Sebastián Desperes, Director de la Clínica Privado Hispano Argentina de Tres Arroyos fue victima de una agresión por parte de un paciente con posible diagnostico de Covid19, que exigía su internación en ese sitio, ya que contaba con servicio de medicina prepago de la mencionada clínica, haciendo caso omiso a los protocolos que indican que los pacientes positivos o sospechosos de Coronavirus deben ser atendidos e internados en el Centro Municipal de Salud.

Clínica Hispano Tres Arroyos foto: (El Periodista de Tres Arroyos)

El agresor se presentó en la clínica privada ubicada en la esquina de Dorrego y 9 de Julio y argumentando que era beneficiario del servicio de salud del Sanatorio Hispano, comenzó a exigir de muy mala manera que se lo interne allí y no en el Área Covid Hospital Pirovano.

El personal administrativo de la clínica fue incapaz de controlar el estado de alteración de esta persona quien exigía a los gritos ser atendido por el director del sanatorio.

En declaraciones al Diario La Voz del Pueblo el Dr. Desperés expresó que decidió recibirlo en su despacho y fue en ese momento en el cual esta persona lo tomó del cuello exigiéndole la internación en la clínica.

“Hice la denuncia porque me amenazó y debía hacer algo. Se trataba de una persona que estaba muy sacada y quise evitar que esto pase a mayores “, explicó Desperés y remarcó que “todo quedó ahí” y no piensa instar la acción penal. “Simplemente le comuniqué la situación a la policía porque no podemos permitir que alguien ande por la vida comportándose de esa manera.”

Al momento de acercarse a la clínica, se trataba de un paciente sospechoso de Covid19 cuyo diagnóstico, entregado al día siguiente, dio negativo. Pese a ello, el médico tuvo que aislarse de manera preventiva por el contacto estrecho que mantuvo con el agresor.

En nuestra ciudad el protocolo sanitario puesto en funcionamiento al inicio de la pandemia indica que todos los pacientes sospechosos o positivos de Covid 19 serán ingresados y tratados en el Hospital Pirovano y que las Clínicas Privadas ponen a disposición del sistema de salud a todo el personal médico que se requiera para contener la emergencia y de ser necesario, ante el colapso del sistema municipal, recibir a pacientes diagnosticados de Covid.