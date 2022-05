En el Centro Cultural La Casona ubicada en Av. Rivadavia 641, este viernes 13, se presentará en la obra teatral “El día que ya no me quieras” con las actuaciones de Fabián Rodrigo y Sergio Pessina a las 22:30 horas.

Las entradas y reservas pueden adquirirse llamando al teléfono 2983-355320 o en Rivadavia 641.

“El día que ya no me quieras” se presenta en La Casona Foto: Daniel Sanz

Sobre la obra

La obra teatral fue escrita por Sergio Pessina, la escenografía es de Jorge Caldente y, el sonido de Acuttech, la iluminación es de Buda Apoyo logístico y la asistencia de Rolando Florez con producción de Daniel Sáez.

Una noche cualquiera de comienzos de los 70s… Llueve, dia desapacible. Un bar de escasa monta, un mozo amargado, que alguna vez brilló como guitarrista de tango, atiende el local, propiedad de la madre. Ningún parroquiano, hasta que entra un hombre, mojado.

Atribulado por un desengaño amoroso reciente, intenta comunicarse via teléfono público con su ex novia. Al no conseguirlo, toma de obligado confesor al mozo.

A partir de aquí, se sucede una serie de diálogos que promueven la interpretación de algunos tangos, en clave de comedia.