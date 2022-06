Diferentes reclamos se vienen realizando en distintos puntos de la ciudad por problemas en las cloacas, ya sea por desbordes, obras inconclusas o falta de atención.

Dos situaciones distintas se produjeron en las inmediaciones del barrio Torre Tanque con dos reclamos de vecinos.

En Bernardo de Irigoyen al 400 vive Arturo Laloggia, un vecino tresarroyense a quien no solo Obras Sanitaria le rompió hace dos años la vereda y aún no se la han reparado sino que también expresa los problemas que todo el barrio tiene con el tema de las cloacas tapadas y desbordadas.

Cloacas tapadas: Un barrio lleno de problemas Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Arturo Laloggia, en dialogo con el programa “Mañana Urbana” de Radio 3 Continental expresó su malestar por la falta de soluciones al problema que sufre él en lo particular y el barrio en lo general.

“Hace dos años me rompieron la vereda de mi casa, alegando que estaba roto el caño de abajo. Me deshicieron la vereda, me sacaron todas las baldosas. Supuestamente cambiaron el caño y me hicieron un hormigón así nomás y lo hicieron pasar por obra terminada. Mis baldosas las utilizaron para hacerle la vereda a una vecina de al lado y a otra que está a la vuelta”.

Cloacas tapadas: Un barrio lleno de problemas Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

“Ahora volvieron a romper, porque el tema no está solucionado. Hicieron una zanja y me dijeron que tenían que cambiar el caño. De esto hace más de una semana, tengo un agujero como de tres metros en la puerta de mi casa al igual que en una casa de al lado. Hora dicen que el caño tapado o desmoronado está debajo de la vereda que le hicieron nueva a mi vecina con mis baldosas y están deliberando que hacer”.

“Yo quiero que me construyan otra vez la vereda como estaba porque yo la tenía entera. Por este problema del caño roto se me llenó la casa de humedad, tengo las paredes de la habitación todas negras”.

“No solamente el problema es por la vereda rota. En todo el barrio se siente un olor nauseabundo producto del desborde de las cloacas”.

Al respecto Arturo Indicó:

“A cada rato, en la esquina de mi casa, viene el camión a succionar el líquido cloacal, viene a la mañana y a la tarde. No se puede estar en el barrio del olor nauseabundo que hay. Mi señora fue a la Municipalidad a reclamar y no la trataron bien. En Obras Públicas me tomaron el reclamo me dijeron que me lo iban a solucionar y hasta ahora nada”. Hace dos años que me rompieron la vereda por primera vez y nadie me solucionó nada”.

Cloacas tapadas: Un barrio lleno de problemas Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

“Ya no sé con quien más hablar, parece que me pasan por arriba. Vienen, rompen y se van , dejan el agujero. Quiero que me dejen la vereda como estaba y que solucionen el problema”.

“Hay otra vecina el Velez Sarfield y Bernardo de Irigoyen que le arrancaron todos las baldosas y le dejaron tierra, ahora la señora está cortando el pasto porque ya no tiene la vereda” - finalizó.

Urgencias que no funcionan.

Una vecina en Saenz Peña al 800 a pocas cuadras de la casa de Arturo, se comunicó con Vía Tres Arroyos para expresar su malestar en la demora de soluciones del tema cloacal.

“Hace unos días comenzamos a sentir unos ruidos en la cocina mientras lavábamos los platos. Pensábamos que estaba tapado el desagüe de la cocina pero no era eso. Mi marido entonces levantó la tapa de la Cámara que está en el patio sobre la pasada de autos y estaba llena de agua servida, o sea que no estaba desagotando al caño principal. La cámara de la esquina de mi casa también está desbordada” - relató.

“Ayer (lunes) llamamos al celular de reclamos que figura en la página de la Municipalidad de Tres Arroyos pero nadie atendió. Llamamos al 147 y me tomaron el pedido para la primera hora de la mañana de hoy (martes) pero nadie apareció. Desde ayer que no podemos usar el baño, bañarnos ni lavar los platos porque se mete el agua para adentro. No puede ser que si ponen un número para urgencias o de emergencias no haya una cuadrilla que lo pueda solucionar al instante y te digan que van al otro día, cosa que tampoco cumplieron.”

“Este martes volví a llamar, esta vez al celular de reclamos, me atendieron y me dijeron que pasaban en el transcurso de la mañana, hasta ahora siguen sin aparecer” - finalizó.

Nota de la redacción: La última comunicación con la vecina de calle Saenz Peña fue a las 13 horas del día martes. Hasta ese momento nadie de Obras Sanitarias se había acercado al lugar.