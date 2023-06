Charlas al paso: Elecciones 2023, las internas en Tres Arroyos al rojo vivo

A poco más de 20 días para el cierre de listas de las elecciones 2023, Tres Arroyos se ha sumado a la incertidumbre que reina a nivel país y provincia. Todos asoman pero nadie define candidaturas.

A pesar del alto perfil de varios dirigentes tresarroyenses que militan en diferentes partidos y que han mantenido una alta exposición mediática durante el último año y medio, todavía algunos luchan por imponerse dentro de su propio espacio, en medio de negociaciones, charlas y alianzas que parecen destinadas a extenderse hasta el límite.

En el Movimiento Vecinal, donde ya no cuentan con el arrastre de votos que les garantizaba Carlos Sánchez, se prevé una interna sumamente disputada en caso de realizarse. Esto no difiere de lo que ocurre en Juntos por el Cambio, donde todas las fichas estarían puestas en un solo candidato que compita con el ya lanzado Matías Fhürer. Algo similar sucede en Todos, donde se está luchando intensamente por finalmente imponer un candidato único y de consenso para las elecciones 2023.

Mientras tanto, el run run de la calle no se detiene:

- ¿Y Malondini, qué me cuenta? Se bajó Sánchez y armó flor de revuelo en todos los frentes.

- ¡Vio usted Alegretti! Lio a nivel nacional, lio a nivel provincial. Los políticos de Tres Arroyos no podían ser menos y se sumaron al despelote.

- No deja de ser un acto de patriotismo que todos estén dispuestos a no bajarse y poner el hombro en los momentos difíciles.

- Es una forma romántica de ver la situación, si es que no entendí su ironía y entre líneas lo esté llamando ego y capricho.

- Al menos reconózcame, Malondini, que las PASO son una muestra clara del sentido democrático.

- Siempre tan optimista, usted, Alegretti. Mire, los políticos son como esos aspirantes a cantantes a los cuales la familia les “endulza el oído” y los hace creer que cantan bárbaro, hasta que se presentan a un concurso y el jurado los rechaza porque cantan mal. La cuestión es que no lo aceptan y terminan enojándose con el jurado o sosteniendo que son ellos los equivocados.”

- Bueno, bueno… pero mire usted Malondini, por ejemplo dentro del Movimiento Vecinal, hay mucha gente que trabaja desde hace mucho tiempo y merece una oportunidad.

- No descarte alguna sorpresa en el Vecinalismo, Alegretti.

- ¿Sorpresa, a que se refiere?

- A esta altura una sorpresa sería que haya un candidato único por el Vecinalismo. Por los pasillos de la Municipalidad es un secreto a voces que Sánchez apoyaría la candidatura de Cittadino. Por ahora, eso no alcanzaría para posicionarla como candidata única. Otros en cambio dicen “para qué mandamos a hacer una encuesta si no le vamos a dar bola” y apoyan a Nickel que fue el que tuvo más votos, pero no descarte la posibilidad de que haya un tercer candidato dando vueltas por ahí.

- ¡Apa ¿y eso?

- Estarían intentando convencer a una persona para que se presente; un candidato que ya fue medido, fue pesado y estuvo a la altura. Le diría que fue el último gran ganador vecinalista en una elección legislativa. Viene difícil la cosa pero yo todavía no lo descartaría como posibilidad.

- Con los datos que me da, estimo que es el mismo candidato que era número casi puesto en el 2019 pero que se bajó solito.

- Exacto, aunque aparentemente no se bajó por voluntad propia sino por algún tole tole interno. El 2019 era el momento adecuado para el recambio en el Movimiento Vecinal, de haberlo hecho, esta vez ganarían estas elecciones de taquito. Ahora no creo que sea tan sencillo.

- Tampoco la tienen sencilla dentro de Juntos por el Cambio. Se les metió Fhürer por la ventana en la interna y les complicó los esquemas.

- Es verdad, Fhürer ya confirmó que va en la lista de Patricia Bullrich, es un candidato fuerte y puso en jaque los planes de Juntos. La interna está que arde.

- Estarían intentando convencer al bueno de Carlos Ávila, a toda costa, agregaría yo, para que sea candidato único.

- Es lógico, Alegretti, Ávila fue el gran ganador en las últimas elecciones y la gente lo aprecia. Parecería que se tienen que jugar un pleno, es a todo o nada.

- ¿Y lo de candidato único también incluye a Fhürer ?

- ¡Ahí viene el lio, estimado, porque si Ávila acepta también iría en la lista de Patricia Bullrich o al menos eso es lo que se comenta, o es lo que le dijeron a él sin que haya nada cerrado.

- ¡Otro frente abierto!

- ¡imagínese una interna! Si Juntos le gana a Fhürer, se posiciona, si pierde, queda afuera de todo.

- ¡Flor de mano a mano, sería! Dos excluidos por el vecinalismo poniendo en jaque 30 años de poder, porque el que gane alguna chance tiene.

- Y no se olvide Alegretti, que el peronismo está en la gatera. Ahora que aparentemente se lanzó Scioli como candidato a presidente con Victoria Tolosa Paz como candidata a la gobernación, quizás algún dirigente de peso se anime a asomar la cabeza para candidatearse a intendente e intentar unir a la tropa, que en cuestiones de ego también viene parejita.

- ¿Usted cree?

- O capaz que algún peso pesado espera la decisión de Massa, o también puede darse que se corte solo, vio usted, que parece que ganas no le faltan.

- Los hermanos desunidos no es la ley primera, Malondini.

- Bueno, Alegretti, dejemos la moralina de lado, no están violando los diez mandamientos, en política hoy te quiero y mañana te aporreo sale como tiro.

- En todos lados se cuecen habas, Malondini.

- En todos, Alegretti, pero a fuego lento, parece.

- No hay que arrebatarlo

- Son habas, Alegretti, no asado.

- ¡Como que no! Asado hay, pero es para ellos.

- ¡Ahh, eso sí, siempre!