Apenas conocidos los resultados del escrutinio en Tres Arroyos y con el irreversible tercer puesto para el Movimiento Vecinal, el intendente Carlos Sánchez dialogó con la prensa e hizo un analisis de las elecciones.

“El resultado no es bueno. La idea era recuperar tres concejales, pero la gente dijo que no y no me queda más que felicitar a la gente que ha ganado”.

LEER TAMBIÉN///Elecciones 2021 en Tres Arroyos: JUNTOS logra 4 bancas en el Concejo

“Fue una elección rara a nivel nacional, se contagia a nivel país, y quedamos en el medio de una grieta muy grande y muy peleada. La gente sigue apoyando el MV, pero se enfoca en la grieta, y como saben que el MV seguirá gobernando los votos se van a esa grieta. Cuando se elijen candidatos a intendente, gobernador y presidente ahí gana el MV, pero ahora pasó lo mismo que en 2017″.

Sobre la nueva conformación del Concejo Deliberante Sánchez indicó: “va a ser difícil trabajar en el Concejo Deliberante, porque se juntan dos espacios en contra del MV, y en esos números es muy difícil gobernar. Pero no imposible. Lo hemos hecho y hemos salido adelante. En Tres Arroyos se han hecho muchas cosas, sigue creciendo, a pesar de tener un Concejo Deliberante complicado y en contra.”