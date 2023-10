Carlos Ávila: “tenemos el enorme respeto de proponerle a la ciudadanía cosas que son realizables”

Carlos Ávila, candidato a intendente de Tres Arroyos por Juntos por el Cambio, se perfila para encarar la última recta de la campaña de las elecciones 2023, con el objetivo de alcanzar luego de 30 años de gobierno vecinalista, el sillón máximo de Rivadavia 1.

Ávila continúa con sus recorridas por los barrios y su visita a distintas instituciones, como siempre, sin la exposición mediática, ni la “foto de rigor” que al candidato cambiemita le parecen invasivas.

En silencio y con austeridad, “la campaña marcha muy bien”, según le relató a Vía Tres Arroyos.

“Hemos tenido una semana con muchos debates – inició la charla Ávila - Estuvimos debatiendo en la Cámara Económica, La Voz del Pueblo, el Instituto 33 y en Copetonas, Reta, Orense, Claromecó y San Francisco de Bellocq. El jueves nos queda el último debate en el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Tres Arroyos”.

Carlos Ávila Foto: Prensa JXC

VTA: ¿Qué te han parecido estos debates?

“Fueron muy buenos sobre todo por la interacción con los alumnos de las escuelas secundarias para que ellos sepan cual es nuestra labor, qué proyectos tenemos para la juventud, los pueblos y la ciudad. No solamente prestaron mucha atención, sino también que las preguntas que han realizado fueron muy buenas. Principalmente les pedimos que se involucren y que participen en política, son el presente y el futuro”.

VTA: Llega el momento de las definiciones, no solo la de las urnas sino en el armado de los equipos si la suerte acompaña.

“A esta altura, ya estamos analizando e hilvanando mucho más fino, sobre los perfiles que pretendemos para cada área Municipal. Si bien algunos puestos de algunas áreas se decidirán por concurso, para el resto buscamos a los mejores profesionales para dar ese ese salto de calidad que pretendemos para Tres Arroyos”.

“Estamos trabajando mucho, nos sentimos muy cómodos y sabemos que estamos muy bien posicionados, pero no nos relajamos para nada. Este es un proceso muy dinámico. Todos los días esto cambia, tanto a nivel Provincial como Nacional, por eso nosotros seguimos trabajando todos los días, caminando mucho el pueblo, los barrios y las localidades con todo el equipo involucrado”.

VTA: La recorrida por los barrios es habitual en los partidos. La mayoría opta por hacer público esas recorridas exponiendo las fotos de su visita, ustedes no. Usted considera que la foto es invasiva. ¿Con qué mensaje se compensa esa falta de exposición que hace diferente su campaña?

“Soy como soy, vos lo expresaste bien, no me gusta invadir, ni exponer a la gente. Yo cuando hablo con los vecinos voy a escucharlos, a preguntarles cuál es su problemática y a presentarles mis propuestas y mis soluciones. No voy por la foto, ni para ganarme con la foto un espacio publicitario en algún medio”.

“Nuestra recorrida es respetuosa para con los vecinos. El jueves estuvimos en el Barrio Ranchos y volvimos el lunes, con una respuesta de la gente espectacular, y lo mismo me pasa cuando estoy en el centro de la ciudad, o en algún negocio haciendo algún mandado particular. Nosotros estamos tranquilos y nos sentimos muy fortalecidos”.

VTA: ¿Por qué hay que votar a Carlos Ávila?

“Porque somos algo nuevo. Porque la gente me conoce y sabe que soy la misma persona que fui en el Ente, en mi negocio o fuera de la política. Eso no lo quiero ni lo puedo cambiar”.

“Soy una persona de trabajo y con muy buenas propuestas, que le dan un salto de calidad a todas las áreas municipales, sea en Salud, Educación, Obras Públicas, Turismo o Seguridad”.

“En nosotros van a encontrar lo que pregonamos. Yo siempre hablo de austeridad, y lo sostengo con mis actos. Vos fijáte sino en nuestra cartelería, nosotros tenemos el 10% de cartelería en comparación al resto de los partidos, hacemos publicidad en poquísimos espacios”.

“Lo que digo lo cumplo, pregono con la palabra, después la gente decidirá. Si escuchan nuestras propuestas, tenemos muchas posibilidades de andar bien”.

“La campaña se está desarrollando con mucho respeto entre los candidatos. Los debates han sido muy bien preparados porque hay poco intercambio entre nosotros, porque ese intercambio, por lo menos lo que hemos visto a nivel nacional, no genera nada interesante para la gente en cuestiones de propuestas, pertenece más a la vieja política”.

“En nuestros debates se exponen propuestas. Pregunta la gente y uno responde. Nosotros tenemos el enorme respeto de proponer cosas que se pueden llevar adelante, que son realizables. Soñar, soñamos a lo grande pero hay que saber cuándo las cosas se pueden realizar”.