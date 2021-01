Desde las 22 horas del día lunes alrededor de 200 transportistas cuentapropistas y autoconvocados se encuentran a la vera de la intersección de la ruta 3 y 228 en reclamo de aumento de tarifas, sin corte de ruta pero obligando a los Camiones Cerealeros a detenerse por algunas horas antes de continuar su camino.

Camioneros autoconvocados continúan con el paro en la intersección de la Ruta 3 y 228.

El paro, al que se suman camioneros de todo el país, se debe principalmente a la fuerte suba del combustible que afecta a la tarifa que cobran los transportistas, principalmente a los pequeños trabajadores o empresarios. En ese sentido, exigen que los dadores de carga sean obligados a abonar una tarifa unificada a nivel nacional.

También rechazan los aumentos tarifarios de fletes de granos de hacienda y en general, y proponen crear una serie de descuentos en combustibles y peajes para los transportistas.

Julio Beitía es transportista cuentapropista desde hace 42 años y en dialogo con Vía Tres Arroyos explicó:

“Estamos acá desde anoche a las 22 horas, hay compañeros en Quequén y Bahía Blanca que están de paro desde hace dos días. Estamos pidiendo aumento de tarifas, porque el combustible no va a bajar, ni todos nuestros insumos que van a la par del dólar.”

“Acá somos todos cuentapropistas y autoconvocados - agregó- no pertenecemos a ningún Sindicato. Nos quedaremos hasta que se levante el paro. Somos todos de Tres Arroyos y estamos en solidaridad con nuestros compañeros porque muchos de ellos no cobran la tarifa. La ruta no se va a cortar, solamente se para al cerealero que si o si no pasa, paran una o dos horas y continúan su camino. Pedimos el apoyo de todos los transportistas de Tres Arroyos, esperamos que lleguen más a sumarse” - concluyó.

En el resto del país los cortes más importantes se producen en la autopista Rosario a Buenos Aires, ruta A012, el túnel subfluvial que une Santa Fe con Entre Ríos, y en el ingreso a Puerto General San Martín, Santa Fe.

En los últimos meses hubo seis aumentos de combustible que afectan directamente la rentabilidad del sector.

El petitorio presentado ante las autoridades competentes consta de 15 puntos y pide específicamente que se elimine la competencia por precios entre las empresas de camiones para pasar a una tarifa referencial, un cuadro tarifario en general y la reducción de impuestos específicos, entre otros puntos.