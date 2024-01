Búsqueda de Agustín: Apolonio, Rodríguez y Llanos brindaron detalles a 48 horas de la desaparición del menor

A 48 horas de la desaparición en el arroyo Orellano de Agustín Menna, todo el personal disponible está abocado a la búsqueda del menor, que lleva 48 horas desaparecido.

El Secretario de Seguridad Juan Apolonio, da detalles del operativo y solicita a la comunidad, no divulgar información que no llegue a través de la prensa oficial.

Entre los puntos centrales indicó que diferentes grupos trabajan desde el punto cero hasta la unión de los arroyos e inclusive más allá, tanto por el agua como por tierra y zonas aledañas.

Desde el día de ayer los rescatistas se encuentran trabajando desde el Puente Naviera hasta el Puente Gallegos e inclusive hasta la desembocadura porque debido a la fuerte crecida que tuvo el arroyo en los últimos días por las precipitaciones, las posibilidades pueden ser muy amplias.

Pablo Rodríguez: “la gente que se acerca a colaborar nos causa un inconveniente”

Pablo Rodríguez, Comisario Inspector de la División de Riesgos Especiales de la Superintendencia de Seguridad Central de la Provincia de Buenos Aires expresó que Prefectura Naval Argentina trabaja en Claromecó desde la orilla del mar y adentrándose al arroyo. Bomberos Voluntarios de Claromecó y Carhué también rastrillan la zona.

Sobre los voluntarios que se acercan al lugar mostró preocupación por la situación:

“La gente que se acerca a colaborar nos causa un inconveniente en la búsqueda - señaló - tenemos gente suficiente y personal capacitado, y sobre todo comunicado. Algunas de las personas autoconvocada no pasa por aquí (Punto 0) no estamos sabiendo donde están y si llegan a tener un problema, no hay señal de celular en muchos tramos y si llegan a sufrir algún tipo de lesión que les imposibilite desplazarse , vamos a tener que hacer dos búsquedas”.

“Entiendo las ganas de la gente de que aparezca Agustín, la voluntad del pueblo para colaborar pero no favorece mucho a la búsqueda, tienen muy buena predisposición pero entorpecen porque nos trae otra preocupación” - continuó.

Si le agradecemos a la gente que se solidarizó trayendo agua y hielo para el personal, pero no es necesario que se acerquen para ingresar al arroyos o caminar el campo porque puede traernos un mayor problema” - enfatizó.

Maximiliano Llanos: “Vamos a seguir repitiendo las maniobras en los mismos lugares”

Maximiliano Llanos, jefe de Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos, dio detalles de las tareas asignadas al cuerpo durante el transcurso de las 48 horas que lleva la búsqueda.

“Salimos desde el Paso de Garza hasta el puente Naveyra. Otro grupo colaboró con policía desde el Punto cero hasta la zona de la Escuela Nº 13.

“Vamos a seguir repitiendo las maniobras en los mismos lugares”

Hay Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos, Barker, Juárez, Claromecó y bomberos de la policía de Mar del Plata y Necochea”

“El arroyo está muy sucio, el rastrillaje es exhaustivo y se hace caminando a lo largo de 10 kilómetros, haciendo tacto en todos los puntos.”

Búsqueda de Agustín Menna Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

