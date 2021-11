Este martes por la mañana se llevó a cabo el acto oficial por los 101 años de la localidad de Claromecó, con la presencia del intendente Carlos Sánchez y funcionarios municipales.

El acto se realizó en calle 3 entre 24 y 22, Casa de la Familia Bellocq.

Sánchez estuvo acompañado por varios funcionarios de su gabinete: Matías Fhurer, Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología; Noemí Rivas, Directora de Cultura y Educación; Marcelo León, Secretario de Desarrollo Social y candidato a primer concejal por el Movimiento Vecinal; Director de Turismo, Alejandro Trybuchowicz ; Jorge Cordiglia, Secretario de Seguridad Municipal; Gabriela Hoffmann, Directora de CRESTA; Martín Maldonado, flamante titular del Ente Vial Descentralizado y su antecesor, Héctor Poggi.

También concurrieron: El presidente del Concejo Deliberante, Werner Nickel; los concejales del Movimiento Vecinal, Victoria Larriestra, Luis Zorrilla y Francisco “Pancho” Santaren junto a los candidatos Iván Ambrosius y Solange Furlán, entre otros.

Acto Oficial por el aniversario de Claromecó.

En el inicio de la ceremonia la presidente del a Comisión del Centenario, María Angélica Souto, pidió a los presentes, un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de covid -19.

Posteriormente el director del Ente Descentralizado, Julián Lamberti hizo uso de la palabra: “Estamos en el patio de la primera casa que se construyó en Claromecó por la familia fundadora en el año 1905, 15 años antes de la fundación de la localidad. A esta familia le debemos prácticamente todo lo que tenemos: las tierras, el proyecto, el faro etc., Claromecó no sería lo que és sin la familia Bellocq”.

“Cuando miro para atrás lo primero que veo es una pandemia y a nuestros vecinos que no pudieron atravesarla para los que pido un fuerte aplauso”.

Acto Oficial por el aniversario de Claromecó.

“Los grandes pensadores de la historia coinciden en que las crisis son una mezcla de peligro y oportunidad. Nosotros como pueblo hoy tenemos una gran oportunidad. Se están ejecutando una gran cantidad de obras que son el resultado de un enorme trabajo en equipo, del intendente junto con los funcionarios, las instituciones y de la provincia que gracias a las gestiones del intendente han llegado varias obras para Claromecó”.

“Hicimos obras en la Ruta Nº 73, varias cuadras de pavimento y cordón cuneta, el SUM del Instituto Secundario; avanza las refacciones en el Museo Aníbal Paz, la placita del Barrio Plan Federal, se están terminando de construir los Baños Públicos, está en funcionamiento el Centro de Monitoreo. También se inició la obra del nuevo consultorio para atender a nuestros abuelos, la iluminación led de la Terminal, se compró un nuevo tanque regador para la Estación Forestal y se reacondicionaron los galpones que estaban en muy mal estado”

“Además - continuó Lamberti- se compraron moldes de cordón cuneta, trabajos que estamos haciendo con personal municipal, un nuevo rodillo compactador para las bases del pavimento y herramientas para que el personal del Ente Descentralizado pueda realizar obras con mano de obra de Claromecó”.

Acto Oficial por el aniversario de Claromecó.

“Se reacondicionaron dos casas para traer dos médicos nuevos a la localidad, tomamos la decisión política de demoler los paradores de la misma manera que lo están haciendo los centros turísticos más importantes del mundo comprometidos con el Medio Ambiente, hicimos la Curva de los Pescadores”.

“Todo eso lo hicimos en un contexto de pandemia. Cuando miro hacia atrás estoy satisfecho de lo realizado”.

“Ya estamos planificando el 2022. Claromecó puede ser una villa turística sustentable, segura, prolija, limpia y cordial pero es entre todos. El municipio solo no puede, estar unidos es la clave del éxito y del futuro. Podemos pensar distinto pero respetar el Medio Ambiente, nuestro patrimonio histórico y cultural; escucharnos y cultivar el dialogo, valorar nuestras diferencias y no ponernos palos en la rueda. No perdamos esa oportunidad de trabajar todos juntos” – finalizó el director del Ente Descentralizado.

Por su parte el Intendente Carlos Sánchez expresó: “En nuestros 75 kilómetros de playa del Distrito que tenemos entre Claromecó, Reta y Orense, esta localidad de Claromecó está en el centro, donde llega la unión de nuestros Tres Arroyos.”

Acto Oficial por el aniversario de Claromecó.

“Como bien decía Julián Lamberti cuando uno mira para atrás se observa todo lo que se avanzó. Algunos podrán estar conformes y otros no, pero la realidad es esta. Lo que hoy tenemos no se ha conseguido gratis, se ha hecho con mucho esfuerzo, fue un desafío para todos, que muchas veces nos hizo pensar en bajar los brazos porque el esfuerzo es tremendo, pero es con esfuerzo y trabajo que se superan todos los obstáculos; obstáculos que se superan estando unidos”.

“Lo que se ha hecho en estos 101 años, es producto del granito de arena que han puesto las instituciones de la localidad. Tenemos que seguir trabajando y mirando para adelante. Si estamos todos unidos Claromecó tiene un horizonte inmenso y con Claromecó todo el Distrito de Tres Arroyos” – finalizó el intendente.

Acto Oficial por el aniversario de Claromecó.

Acto Oficial por el aniversario de Claromecó.

Acto Oficial por el aniversario de Claromecó.

Acto Oficial por el aniversario de Claromecó.

Acto Oficial por el aniversario de Claromecó.