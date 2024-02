24 Horas de la Corvina Negra: Pablo Fernández de Tres Arroyos es el ganador del “mundial de pesca”

El tresarroyense Pablo Fernández inscribió su nombre en el Olimpo de los pescadores al imponerse en la edición Nº 62 de las 24 Horas de la Corvina Negra, para muchos el mundial de la pesca, y sin dudas, el certamen de pesca a mar abierto más importante de Sudamérica.

Apenas pasadas las 19 horas, del día sábado, Fernández logró extraer la corvina negra de 2,928 kilogramos en la zona del Caracolero y arrebatarle la punta a quien finalizó en segundo lugar Agustín Miqueleiz, también de Tres Arroyos, quien apenas a 30 minutos de iniciado el concurso pescó su negra de 2,562 kg.

Pablo Fernández, ganador de las 24 horas de la Corvina Negra 2024 Foto: Pablo Fernández

El flamante ganador lleva, según sus palabras, 35 o 36 ediciones participando y se subió al tercer puesto del podio en la edición de 1991 durante la cual lideró la competencia desde las 18 horas hasta las 10 de la mañana.

Después, en sus distintas participaciones, logró sacar varios premios clasificándose entre los 50 primeros del certamen pero siempre con corvinas blancas, nunca le había picado la negra, hasta el día de hoy, donde su primera negra le otorgó el primer lugar en el “mundial de pesca”.

En dialogo con Vía Tres Arroyos Pablo Fernández indicó:

“La verdad es que es una sensación indescriptible para uno que es pescador de toda la vida, sacar una corvina negra en las 24 horas es coronarse, y si viene con premio mucho mejor”.

“Cuando picó no lo podía creer, pensé que era un chucho. Recién en el último tramo comenzó a hacer movimientos raros y ahí me di cuenta que no era una corvina”.

Pablo también relató que encarnó con camarones y un manojo de lombrices, y que un amigo que pecaba con él le prestó el anzuelo.

“En los alrededores, tenía toda gente conocida, le podría haber tocado a cualquiera, eso es suerte. En cantidad de piezas puede ser que se vea la mano del pescador, pero en tamaño, no”.

Pablo Fernández volverá a Tres Arroyos en una flamante Toyota Hilux 4x4 cero kilometro.

La nota que sigue a continuación fue realizada un rato antes de la finalización del concurso:

24 horas de la Corvina Negra Foto: Redacción Vía Tres Arroyos