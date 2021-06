Tras una nueva marcha en Tandil por la falta de presencialidad en las escuelas, la organización Padres Autoconvocados se mostraron disconformes con la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de colocar a la ciudad en Fase 2 y así, continuar con la suspensión de la presencialidad en las escuelas.

Familias tandilenses con velas, carteles, globos y los niños pidieron nuevamente, a pesar del frío, que se reabran los establecimientos educativos. El pasado lunes 14 de junio mostraron su malestar frente al Municipio y buscan una respuesta de inmediato.

Así fue la protesta en Tandil Diego Flores

“Nos sentimos discriminados como Municipio, porque no es casual que el conurbano esté en fase 3, que nosotros no creemos que tengan las condiciones aptas para ese estadio y nosotros no. No se está respetando la realidad de los hechos”, precisó la docente Isabel Vannelli, que forma parte de Padres Autoconvocados.

A su vez, la integrante de la organización confesó que mantuvieron reuniones con el intendente, aunque no obtuvieron respuestas. “Lunghi dijo que nos apoyaba, pero no presentó ningún amparo para declarar a la educación esencial y así defender la presencialidad, como lo hay hecho otros distritos”, disparó Vannelli, una de las que participó en la marcha.

Así fue la protesta en Tandil Diego Flores

Por otra parte, aclaró que están expectantes de la presentación que realizaron en el Concejo Deliberante, que desde Padres Autoconvocados precisaron que se definirá este martes o el próximo miércoles 16 de junio.