Este martes en Tandil el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, no pasó un buen momento durante los festejos del 75° aniversario de la creación del centro de “Vías Respiratorias”. Es que el titular de la cartera fue consultado por el conflicto entre IOMA y el Círculo Médico de la ciudad y reconoció que en caso de no solucionarse la situación, podrían quitar las matrículas a los profesionales que no presten los servicios.

//Mirá también: IOMA en Tandil: “No entiendo por qué el Círculo Médico no acepta la oferta”

Nélida, una mujer de Tandil que se acercó al acto que se celebró en la ciudad, logró dialogar con Nicolás Kreplak y contó cómo fue el encuentro a Vía Tandil: “La posición del ministro fue la de los dirigentes de IOMA, que la culpa es de los profesionales y que si no nos atienden deberían quitarles las matrículas para que no puedan atender a nadie”.

A su vez, dio más detalles de la charla, en donde la afiliada reconoce que el titular de la cartera bonaerense descreyó de lo que ella le contaba respecto a las deudas que mantiene la obra social en la ciudad.

“Me dijo que estaba el hospital para atendernos y le dije que hace nueve meses que los prestadores no cobran y 26 millones de pesos en deudas, y se mostro asombrado, sin creer en lo que decía”, agregó.

Por otra parte, aseguró que Kreplak convocará a una reunión entre IOMA y el Círculo Médico de Tandil. “Nosotros necesitamos una solución porque para eso estamos pagando en nuestros aportes”, sentenció la afiliada de Tandil.

“La intención no es ir contra los profesionales porque quienes nos descuenta los aportes es IOMA, y son ellos los que nos tienen que dar respuestas. En caso de no poder hacerlo, pedimos que nos liberen y que no nos tengan cautivos, para así redirigir nuestros aportes a otra obra social”, sintetizó Nélida.

“El Ministro llegó a Tandil y algunas afiliadas se acercaron y le consultamos por la emergencia de IOMA en toda la provincia. Reconoció que podrían quitarle la matrícula a todos los médicos que no atiendan, es decir a obligar. Nos parece terrible porque son profesionales a los que se les adeuda varios meses de prestación ya brindadas”, advierte Graciela, una de las autoconvocadas IOMA en la ciudad.

El problema entre IOMA y el Círculo Médico de Tandil parece no tener fin, y en el medio del conflicto están ellos, los afiliados, que no cuentan con la prestación y deben destinar más dinero de sus bolsillos para atenderse por problemas de salud, en un momento duro y hostil como es la pandemia.

Así es el conflicto de IOMA en Tandil. Vía Tandil

Es que en la ciudad la falta de profesionales, sumado al alto costo de atención para realizarse distintas prácticas que la obra social no cubre, hace de la situación un verdadero problema para los vecinos de la ciudad y también de la provincia de Buenos Aires, ya que esto no sólo ocurre en la comuna serrana.

Nicolás Kreplak en Tandil, en los festejos de los 75 años del “Dispensario”:

Nicolás Kreplak, a cargo del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, arribó este martes a Tandil en el marco de los festejos del Centro de Vías Respiratorias, popularmente conocido como “El Dispensario”.

En los últimos años sumó nuevos consultorios, amplió las especialidades y adquirió aparatología moderna para prácticas simples y complejas. Además, mantiene los grupos y talleres para prevención y tratamiento ya reconocidos por la comunidad y es por eso que el funcionario bonaerense llegó a Tandil, para la celebración por los 75 años de su creación.