Miguel Lunghi, intendente de Tandil, duro contra Alberto Fernández: “El país está sin rumbo”

Ya iniciado el 2023 y con una elección presidencial por delante (en el caso de Tandil, también irá a las urnas la decisión de los vecinos de la ciudad por quién será el intendente los próximos años), el jefe comunal Miguel Lunghi habló sobre lo que sucederá en los comicios de este año y fue crítico con la actualidad del país.

En diálogo con la radio 770, el intendente de Tandil Miguel Lunghi no dudó a la hora de hablar por la situación actual del país, y fue contundente respecto a la actual gestión del presidente Alberto Fernández. “Será un año dificíl para todos, el país esta en un momento complicado y sin rumbo”, disparó el jefe comunal que forma parte de la Unión Cívica Radical.

Luego de ser consultado respecto a la situación económica del país y sobre las próximas elecciones presidenciales que tendrá Argentina durante este año, el intendente de Tandil agregó: “Tenemos que recuperar y poner el país de pie, y el rumbo se tiene que encontrar rápidamente. Honestamente estamos muy mal”.

Además, bromeó sobre el último anuncio a cargo del Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, tras su último anuncio en Mendoza. “Ahora sale el dólar malbec y dentro de poco va a salir el dolar oro”, bromeó. También recalcó que Tandil vive otro momento distinto al país y que tan solo tiene “un 4% de desocupación”.

Por otro lado, el jefe comunal fue consultado sobre la última temporada de verano, y aclaró que Tandil tuvo “una ocupación del 75% de un total de 11.000 camas disponibles”.

Miguel Lunghi, sobre el armado de la boleta electoral: “No quiero que nadie me acomode con birome”

Tras la última reunión de dirigentes radicales en Rauch, en la previa a las elecciones 2023, dio detalles sobre el encuentro de miembros de la UCR. “Queremos tener cada día más partido y volver a ser lo que éramos antes, ya que tenemos 130 años de historia. Hemos tenido errores pero hemos dado como partido muchas cosas al país”, detalló Miguel Lunghi.

Respecto al armado de la boleta electoral, fue contundente sobre el rol del radicalismo: “Quiero que vayamos con lista propia, no quiero que nadie me acomode con birome: los ideales nuestros no se deben perder nunca. Por asamblea se decidio unirnos con Juntos por el Cambio y lo acepto”, advirtió.

Para finalizar, cruzó al gobierno nacional y pidió no entrar más en disputas. “Que no jodan más con la grieta. Algún dia la gente se va a cansar”, sentenció el intendente de Tandil, Miguel Lunghi.