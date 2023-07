Alerta meteorológica en Tandil y Azul para este martes 4 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta mañana una alerta de nivel amarillo por tormentas en gran parte de la provincia de Buenos Aires, y por vientos en la cordillera de San Juan, La Rioja, Catamarca y el centro y norte de la Patagonia.

Este martes 4 de julio rige un alerta por tormentas para sectores del este y sur de la provincia de Buenos Aires, en localidades como Ayacucho, Balcarce, el noroeste de General Juan Madariaga, el oeste de General Pueyrredón, Azul, Rauch y Tandil.

La zona tendrá tormentas de variada intensidad, pudiendo ser algunas localmente fuertes, y se prevé que estén acompañadas de ráfagas, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos.

El organismo meteorológico estimó esta mañana valores totales de precipitación entre 35 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual. Entre las recomendaciones, el SMN pidió no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.