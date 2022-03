El presidente del interbloque Federal y diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, anunció este viernes que su espacio decidió votar a favor del acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados porque “es una propuesta para construir”. El oriundo de Tandil celebró el texto de consenso al que se arribó tras largas negociaciones.

Según el funcionario nacido en Tandil indicó que en la cámara baja “la propuesta que trajo el Ejecutivo no permitía de ninguna manera construir una mayoría para evitar el default”. A su vez, agregó: ”Para nosotros evitar el default significa evitar una nueva estocada a la justicia social; pero a partir de aquí tenemos que trabajar en una agenda de futuro, porque lo que se viene es un presente y un corto plazo muy duro”.

Alejandro "Topo" Rodríguez (Foto: Twitter)

Por último, el tandilense deslizó una crítica al titular del Palacio de Hacienda al transmitir su “preocupación con la falta de compromiso que en el Congreso mostró el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su visita del lunes a las comisiones”. ”Guzmán no se comprometió a no volver a darle un bono a los fondos especulativos; sólo contestó que por ahora no lo hará”, insistió.