Marvel sigue expandiendo el mundo de las películas de superhéroes y cada vez son más los actores que piensan en sumarse a este mundo. Uno de los éxitos a los que apunta la productora de historietas para el 2022 es el estreno de Dr. Strange in the Multiverse of Madness que es protagonizada por Benedicy Cumberbatch.

La película que continuará con la convergencia de diferentes universos de Marvel, unificando varias películas como pasó en Spider-Man: No Way Home con Tom Holland como protagonista, podría tener una importante sorpresa: el regreso de Iron Man .

Este personaje, alta spoiler, quedó marcado en la última de Avengers: End Game donde se sacrificó para salvar al universo con Robert Downey Jr. como el protagonista que interpretó al héroe.

Sin embargo, en las últimas horas surgió un fuerte rumor entre los fanáticos que implica el posible regreso de Iron Man al MCU. Aunque no sería el Tony Stak que todos conocen interpretado por Downey Jr.

Robert Downey Jr. en el papel de Iron Man (Foto: web)

El nuevo Iron Man, ¿protagonizado por Tom Cruise?

Todo parece indicar que el próximo actor en interpretar al hombre de hierro es nada más ni nada menos, que otro héroe del mundo del cine como Tom Cruise. Mientras aguardo por una nueva entrega de Misión Imposible, surgió el rumor de que podría interpretarlo.

Tom Cruise en un set con un posible traje de Iron Man Foto: @MCU_Source

La teoría viene de que en la nueva entrega de Dr. Strange aparecerá un nuevo Tony Stark, pero que llegará desde otro universo. Si bien no hay información oficial ni ningún tipo de información por parte de los actores, unas fotos dejaron ver en las redes sociales al actor con la posibilidad de ser el nuevo Iron Man.

Otra de las fotos que ilusiona a los fanáticos del MCU Foto: @MCU_Source

Lo cierto es que la próxima película de Dr. Stange será la apuesta fuerte de Marvel para este 2022 y la inclusión de un actor con la trascendencia de Tom Crusie podría sumar aún más fanáticos.