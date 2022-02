A partir del 1 de marzo Marvel y sus The Defenders se despiden de la plataforma de streaming Netflix para pasar a formar parte del catálogo de Disney+, incluido el éxito televisivo Daredevil.

"The Defenders"

Es así como escuchas, el increíble Matt Murdock con su serie Daredevil, la misteriosa Jessica Jones, “Iron Fist”, el poderoso Luke Cage y “The Punisher” se despiden del catalogo de Netflix junto a “The Defenders”, la serie que los reúne para combatir el mal en la sombrías calles de Nueva York.

"Daredevil"

El Universo Marvel en Netflix y la cancelación de las producciones.

Fue en el año 2015 que la plataforma de streaming Netflix recibía al ciego Matt Murdock en su catálogo comenzando a crear un universo televisivo de Marvel Studios que derivaría años después en la serie de acción y suspenso “The Defenders”.

"Daredevil"

Tristemente, podemos afirmar que el universo televisivo de Marvel y Netflix sucumbió al fracaso ya que tanto las series individuales como el gran crossover “The Defenders” fueron cancelados.

"Jessica Jones"

En el caso de las aventuras de Matt Murdock, Daredevil, la cancelación del show sucedió tras el ultimo episodio de la tercera temporada, lo mismo sucedió con la sombría serie “Jessica Jones”, mientras que “Luke Cage”, “The Punisher” y “Iron Fist” fueron canceladas rápidamente tras su segunda entrega, siendo la última la más criticada por los fanáticos del Universo Marvel.

"Iron Fist" la serie más criticada de Marvel Studios.

“The Defenders” tuvo un camino aún más decepcionante para los fanáticos y seriefilos ya que, contó nada más que con una entrega.

Luke Cage Foto: (Foto: Cool.hu)

Disney+ consiguió los derechos del Universo Televisivo Marvel.

Pero tranquilos, aún queda una gota de esperanza para los fanáticos ya que, tras la adquisición por parte de Disney+ de los derechos de The Defenders existe la posibilidad de que la compañía decida incorporarlos a su universo cinematográfico, como ya ocurrió en la reciente entrega de Marvel Studios Spider-Man: No Way Home con la aparición de Matt Murdock.

The Defenders.

Aún no hay mayor información al respecto, por lo pronto será cuestión de esperar y disfrutar del amplio catalogo de series y películas que tanto Netflix como Disney+ ofrecen.