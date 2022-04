CinemaCon es una convención que reúne a las principales producciones cinematográficas de más de 80 países y que está organizada por la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros (OTAN). La misma se celebra desde el año 2011 en el lujoso Caesars Palace ubicado en la ciudad de Las Vegas.

Allí, se presentan las principales promesas de la industria cinematográfica y los mejores equipos de producción, distribución y exhibición. Es en este marco que, los fanáticos del cine de todos los tiempos se acercan para conocer cuáles serán los filmes que a corto plazo podrán disfrutar.

En esta oportunidad, varios fueron los títulos que asombraron a quienes se encontraban en el Ceasars Palace y que no tardaron en difundirse a través de las redes sociales. Entre los principales se encuentran: la secuela de Avatar dirigida por James Cameron, la nueva película de Misión Imposible dirigida por Christopher McQuarrie y, la también protagonizada por Tom Cruise Top Gun, en su segunda entrega, de Joseph Kosinski.

De qué tratará “Avatar 2″, fecha de estreno y dónde verla

Tras su estreno en el año 2009, Avatar sigue configurándose como la película más taquillera de todos los tiempos, es por ello que, su secuela ha generado furor entre los fanáticos del cine de todos los tiempos.

De la mano de James Cameron y Disney, Avatar 2 tuvo su primer adelanto en la CinemaCon 2022 donde, quienes asistieron a la convención fueron invitados a colocarse los lentes 3D y disfrutar de una experiencia en exclusiva con el mundo de fantasías de Pandora.

"Avatar" (Cameron, 2009) tendrá su secuela que será estrenada en diciembre de 2022.

La película será presentada bajo el título de Avatar: The Way of Water y su fecha de estreno está anunciada para diciembre del 2022 en cines. La misma será parte de una saga que pretende alcanzar cuatro entregas y, donde, en palabras de James Cameron, se podrá disfrutar de grandes avances tecnológicos con respecto a su original.

Sinopsis: Jake Sully (Sam Worthington) y Ney’tiri (Zoe Saldana) han formado una familia y hacen todo lo posible por permanecer juntos. Sin embargo, deben abandonar su hogar y explorar las regiones de Pandora cuando una antigua amenaza reaparece.

De qué tratará la nueva película de “Misión Imposible”, fecha de estreno y dónde verla

Dirigida por Christopher McQuarrie, Misión Imposible tendrá su séptima entrega protagonizada por Tom Cruise. La misma tuvo su primer adelanto en la CinemaCon 2022 donde, se anunció que se estrenará bajo el título de Misión Imposible: Dead Reckoning (parte uno).

Es de esta forma que, de la mano de la Paramount Pictures la franquicia regresa tras llevar acumulados más de 3.500 millones de dólares desde su estreno en el año 1996, y, cuyo último título fue Misión Imposible: Fallout del año 2018.

Tom Cruise en el set de la séptima entrega de "Misión Imposible".

El estreno de la misma fue anunciado para el 14 de julio del año 2023 en cines, habiendo sido pospuesto en reiteradas ocasiones producto de la pandemia. Además, la productora anunció que ya se encuentra filmando la segunda parte de la entrega, la cual tendrá locación en Sudáfrica.

Si bien su sinopsis aún no fue anunciada, si se dio detalle del nuevo reparto, el cual, estará compuesto por: Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Esai Morales, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss y Cary Elwes.

De qué tratará la secuela de “Top Gun”, fecha de estreno y dónde verla

El día jueves, fue presentada en la sala de proyecciones de la CinemaCon 2022 la secuela del filme protagonizado por Tom Cruise Top Gun. Dirigida por Joseph Kosinski, esta nueva entrega será estrenada bajo el título de Top Gun: Maverick.

La película estrenada en el año 1986 y dirigida por Tony Scott, causó tal furor que oficiales de reclutamiento observaron un dramático aumento de solicitudes de aspirantes a pilotos y mesas de empadronamiento fueron situadas a las salidas de los cines.

Tom Cruise en "Top Gun" (Scott, 1986)

La historia retoma la vida de Maverick y sus colegas pilotos más de tres décadas después de la producción original, y si bien su estreno estaba anunciado para el año 2020, este tuvo que ser postergado por la pandemia quedando como fecha de presentación, finalmente, el 26 de mayo de 2022 en el Festival de Cannes.

Por motivos de su presentación en el festival francés, la trama de esta nueva entrega se encuentra reservada, por lo que, habrá que aguardar para conocerla.