Shonda Rhimes no para de producir exitos. Ella es la creadora de series que nos acompañan hace años como Grey´s Anatomy, Pivate Practice, Scandal, How to get away with a murder y recientemente estrenó Bridgerton e Inventing Anna en la plataforma de streaming de Netflix que se volvieron muy populares.

Sin embargo, esta mujer no puede descansar y nos invita una nueva historia de suspenso: “The Residence”.

Es la historia de un detective excéntrico y muchos sospechosos alrededor un crimen que sucede nada más y nada menos que en la Casa Blanca en Estados Unidos. Uno de los palacios más reconocidos a nivel mundial por su importancia histórica y política.

“Es una locura ambientada en el piso de arriba, el piso de abajo y el piso de atrás de la Casa Blanca, entre el ecléctico personal de la mansión más famosa del mundo” dicen sus productores.

El guion de la serie es de Paul William Davies, quien también se va desempeñar como productor ejecutivo y toma como referencia el reconocido libro de Kate Anderson Brower llamado “The Residence: Inside the Private World of the White House”.

“132 habitaciones. 157 sospechosos. Un cuerpo muerto, en un espacio de 5100 metros cuadrados. Un detective salvajemente excéntrico. Una cena de Estado desastrosa” adelantan los creadores de esta historia.

¿Cuándo se estrena “The Residence”?

Por el momento no hay novedades de la fecha de su estreno, sin embargo, estiman que esta serie saldrá a la luz por la plataforma de Netflix en el año 2023.

Tampoco dejaron trascender quienes serán los actores de este elenco que tendrá el peso de una historia que se las trae. Shonda Rhimes adelantó que serán ocho episodios de aproximadamente una hora de duración.