“The Adam Project” o en su versión en español, “El proyecto Adam” es la última película del género de ciencia ficción que estará disponible en la plataforma de Netflix. Su director es Shawn Levy, creador de la reconocida serie “Stranger Things”.

Este filme llega a todas las pantallas del país el 11 de marzo y viene a rendir tributo a dos clásicos que trascienden los años y las generaciones: “Star Wars” y “Volver al futuro”

El proyecto Adam. (Netflix) Foto: DOANE GREGORY/NETFLIX

Es la historia de Adam Reed, un viajero del tiempo que inicia una misión para rescatar a su amada: Laura. Ella está perdida en el continuo espacio-tiempo y será una travesía encontrarla.

Tras arruinarse su nave, el protagonista viaja del año 2050 al 2022 donde se reencuentra con su padre que para ese entonces todavía sigue con vida. Esta será la oportunidad para arreglar las peleas del pasado entre ambos.

El proyecto Adam Foto: Doane Gregory

“Esta es una historia sobre un hijo y un padre que se conectan, solo que a través del continuo espacio-tiempo. Creo que para muchas personas que han perdido a uno de sus padres, poder despedirse desde el lugar en el que están ahora y no desde el lugar en el que estaban cuando ellos partieron es el máximo deseo hecho realidad” explica el reconocido actor Ryal Reynolds, quien interpreta el personaje de Adam.

“Todo sobre esta historia me resultó cercano y real, y también me hizo ver un aspecto completamente diferente de mi propia actuación. Tiendo a alejarme de la vulnerabilidad, pero esta historia me hizo sentir anclado y eso me ayudó a apoyarme en ella. Y a través de esta película, sentí que podía hacer las paces con algunas cosas con las que todavía cargo todos los días, como una pequeña bolsa de piedras” agregó.

El proyecto Adam. (Netflix) Foto: DOANE GREGORY/NETFLIX

Mirá el trailer de “The Adam Project”

Ya está disponible el adelanto oficial de la película que interpretan Ryal Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Walker Scobell, Catherine Keener y Zoe Saldaña.

El filme estará disponible a partir del 11 de marzo por la plataforma de Netflix.