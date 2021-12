Netflix compartió a los televidentes el listado de nuevos títulos de episodios de “Stranger Things”. Para los próximos capítulos que se verán en las pantallas después de la revelación de la nueva promoción.

Según lo que aseguró el video, los títulos son: “The Helfire Club”, “Vecna’s Club”, “The Monster and the super Hero”, “Dear Billy”, “The Ninja Protect”, “The Dive”, “Papa”, “The Piggyback” entre otros.

Stranger Thigns, cuarta temporada.

Vale recordar que la serie estuvo demorada debido a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, aún no se sabe el día exacto del estreno en que se lanzará en Netflix, solo se sabe que llegará a mediados del 2022.

El nuevo teaser titulado “Bienvenidos a California”, Eleven y Noah tienen un encuentro en su nueva vida alejados de Hawkins y yendo a otro colegio donde tendrán como desafío hacer nuevos amigos. El video tiene la voz de la protagonista, quien le escribe a Mike, personaje que aún se encuentra en el feo pueblo, narrándole cómo es la nueva vida y que no ve la hora de verlo otra vez.

“Querido Mike. Hoy es el día 185. Creo que por fin me adapté. Hasta me gusta la escuela. Hice muchos amigos. Aun así, estoy lista para las vacaciones de primavera. Sobre todo porque podré verte. Serán las mejores vacaciones de primavera de la historia”, asegura la protagonista al comienzo.

La nueva temporada de “Stranger Things” empezará con un salto temporal de seis meses. El cambio de tiempo justificará el aspecto de los jóvenes protagonistas, que serán más mayores de lo previsto inicialmente debido al retraso por la pandemia.

¿Hay posibilidad de una quinta temporada?

A pesar de que se prepara el final de “Stranger Things”, todo parece que llegará con una quinta temporada, según comentó David Harbour. “Sí, creo que en la lista de temas que me pasó Netflix, se supone que no puedo decir que hay una quinta temporada. Pero, como tú lo has dicho, diré ,y se supone que no sé nada de ello, pero diré que sí, seguro hay temporada 5″, reveló a ET Canada en julio de 2021.