Son fans de Harry Potter, juegan al Quidditch en Palermo y tienen torneos internacionales

La magia de Harry Potter traspasó las fronteras de los libros y las películas para volverse real en el Quadball, deporte inspirado en el Quidditch que desde hace una década encontró su lugar en la Argentina.

No se trata de un mero juego entre aficionados, sino, de un deporte que cuenta con equipos alrededor del mundo, torneos internacionales y asociaciones que lo reglamentan.

Harry Potter jugando al Quidditch. Foto: Warner Bros

En la Argentina existen varios equipos de Quadball, pero los principales son los Black Birds, los Supernova, Firefly y los rosarinos Deathly Dragons, bicampeones latinoamericanos de la Copa del Sur.

Black Birds: todo sobre el Quadball

Desde el equipo de Vía País hablamos con Daiana Pascaretta y Juan Cruz Toloza, la jugadora más antigua de los Black Birds y su capitán, respectivamente. Ellos nos contaron qué es el Quadball, cómo surgió la idea de formar un equipo, cuáles son los desafíos y lo mejor de este deporte.

- ¿Cómo surgió la idea de formar un equipo de Quadball en la Argentina?

- Daiana Pascaretta: En Argentina el deporte empezó en el 2010 gracias a un grupo de fans de Harry Potter. Ellos vieron que en Estados Unidos se jugaba y entonces decidieron traerlo al país. De todas formas por ese entonces se jugaba de forma muy rústica. Con el paso del tiempo se fue profesionalizando hasta llegar a lo que es hoy.

Los Black Bird, equipo argentino de Quadball. Foto: Black Birds

El equipo de los Black Birds se creó en el 2012 gracias a que un grupo de gente decidió practicar el deporte de forma más profesional, a diferencia de como venía siendo. Al mismo tiempo se formaron otros equipos lo que derivó en la creación de una liga.

- ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre el Quadball y el Quidditch de los libros y películas?

- Juan Cruz Toloza: La principal similitud es que se mantiene la esencia del Quidditch por el uso de las escobas, en las que tenés que estar montado todo el tiempo, y la inclusión de las snitch, aunque a diferencia de los libros no se obtiene un puntaje tan alto al atraparlas. Las mismas se atan a la cintura de un árbitro. Además, otra diferencia es que en el campo de juego todo el tiempo hay tres pelotas para que todos los equipos mantengan una posición.

Los Black Bird, equipo argentino de Quadball. Foto: Black Birds

- ¿Cómo llegó el Quadball a sus vidas?

- Daiana Pascaretta: Yo conocí el deporte en la Magic Meeting del 2015, un evento que se celebra todos los años en la Argentina. En esa reunión, los Black Birds simularon ser Slytherin y se enfrentaron a otro equipo que encarnaban a Gryffindor. Yo quedé fascinada cuando los vi jugar y me di cuenta de que era un deporte profesional. Entonces decidí ir a un entrenamiento abierto y desde entonces que formo parte del club.

Los Black Bird, equipo argentino de Quadball. Foto: Black Birds

- Juan Cruz Toloza: A mí me pasó lo mismo. Yo siempre fui muy fanático de Harry Potter, fui a una Magic Meeting y ahí me llamó la atención el Quadball. Me contacté con un equipo poco profesional, probé y finalmente decidí comenzar a entrenar con los Black Birds que se tomaban en serio al entrenamiento. Cuando comencé a practicar con ellos enseguida me enganché al ver como mis dos pasiones, el deporte y Harry Potter, se unían.

- ¿Participan de competencias internacionales?

- Juan Cruz Toloza: Tenemos una copa internacional donde compiten equipos de Sudamérica y México. En la pandemia se puso en pausa y ahora, este año, se va a reactivar. Es el torneo más importante que hay. A la Argentina han venido a jugar equipos de Brasil, Chile, Uruguay, Perú y México.

Los Black Bird, equipo argentino de Quadball. Foto: Black Birds

- Daiana Pascaretta: La última copa se hizo acá en Argentina en el 2019 y fue la primera vez que el evento tenía tanta magnitud. Ahora se rebautizó y pasó a llamarse Copa Latam y va a celebrarse en San Pablo, Brasil.

- ¿Qué es lo más lindo que les ha dejado el Quadball y cuál es su mayor atractivo?

- Daiana Pascaretta: Gracias a este deporte logré tener muchos amigos, eso es lo principal, además de que pude participar de muchas Magic Meetings. Lo interesante es que yo no era tan fanática de Harry Potter, porque lo bueno del Quadball es que cualquiera puede jugarlo y no necesariamente tiene que ser admirador de la saga. Es un desafío muy lindo que mezcla diferentes disciplinas como el handball y el fútbol americano, por lo que le suele llamar la atención a los aficionados del deporte.

- ¿Qué le aconsejarían a alguien que quiere iniciarse en el Quadball?

- Daiana Pascaretta: Como decía, cualquiera lo puede practicar. De hecho, yo no era deportista antes de empezar a jugar al Quadball. Lo principal para quien quiera iniciarse en este deporte es que vengan sin prejuicios, con muchas ganas de divertirse, de pasar un buen rato, que en el equipo los vamos a recibir super bien.

Los Black Bird, equipo argentino de Quadball. Foto: Black Birds

- Juan Cruz Toloza: También me gustaría destacar que es un deporte mixto, lo cual para mí es una de las mejores cosas que tiene el Quadball.

- ¿Los partidos son abiertos al público?

- Juan Cruz Toloza: Sí, hay partidos abiertos para que quien quiera pueda ir a alentar. También hay eventos que se hacen en los que cualquiera puede sumarse y jugar. Toda esa información está disponible en el Instagram de nuestro equipo, @blackbirdsquadballteam, o en el de la Liga, @quadball.argentina. Los eventos y entrenamientos suelen hacerse en Palermo. Son todos bienvenidos.