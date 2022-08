Se estrenó House of the dragon y los memes de Twitter son todo lo que está bien

La precuela de “Game of thrones”, “House of the dragon” se estrenó su primer capítulo este domingo a la noche por HBO y HBO Max. Luego de un final que dejó a todos sus fanáticos con un sabor amargo, esta precuela que está ambientada 200 años antes de los sucesos relatados en la serie original busca volver a conquistar a aquellas personas que no pudieron aceptar todavía ese final de serie.

En este caso, la historia que se basa en la novela “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin cuenta la historia de la familia Targaryen tras la muerte del rey Viserys. Por otra parte, la interna entre la familia por quien debe ocupar el trono de hierro llevará a que se origine una guerra civil en donde las espadas, el fuego y los dragones serán los protagonistas de esta nueva serie.

House of Dragon

Cabe destacar que en el reparto completo están:Paddy Considine (Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Velaryon), Rhys Ifans (Otto Hightower), Sonoya Mizuno (Mysaria), Emily Carey (Alicent Hightower joven) y Milly Alcock (Rhaenyra Targaryen joven).

A continuación te dejamos los mejores memes tras el primer capítulo de “House of the dragon”:

