San Valentín: la historia de amor entre Palito Ortega y Evangelina Salazar que superó la ficción

Fue Enrique Carreras quien prometió “una buena pareja” para su película Mi primera novia, pero que terminaría originando una de las historias de amor más icónicas del cine y la televisión argentina: la relación de Palito Ortega y Evangelina Salazar.

Era el año 1965 cuando el director le presentó al ya famoso Palito su nueva co-protagonista, una joven de 21 años que sería la dueña del corazón del por aquel entonces miembro de “El Club del Clan”.

Póster de Mi primera novia, de 1965. Foto: Enrique Carreras

La película trataba de un joven muchacho que hace de todo para mantener la relación con su primera novia pero ello resultaría en un fiasco. Palito no corrió la misma suerte que su personaje, ya que se encuentra camino a cumplir 56 años de matrimonio con Evangelina.

La boda de Palito y Evangelina Salazar. Foto: web

En 1967 la pareja protagonizaría uno de los momentos más icónicos de la televisión argentina: la primera boda televisada del país, la cual sería vista por el 80% de los argentinos con televisor.

La boda de Palito y Evangelina Salazar. Foto: web

Este hecho no solo fue significativo por el despliegue tecnológico que implicó, sino por haberle cumplido el sueño al público de ver un final feliz entre “Tito” y “Elvira”, o, mejor dicho, entre Palito y Evangelina.

Evangelina Salazar y Palito Ortega van rumbo a los 56 años de matrimonio. Foto: web

En definitiva, el galán de los años ‘60 y la actriz formaron una de las parejas más importantes de la historia del cine argentino, contando con 6 hijos y 6 nietos que también han aportado muchísimo al espectáculo nacional.

¿Cómo fue la primera vez que Palito Ortega vio a Evangelina Salazar?

En el año 2007, Palito se sentó en el living de Susana Giménez y contó frente a las cámaras cómo fue la primera vez que vio a Evangelina Salazar.

“Yo no la conocía, pero compré una caja de bombones y fui el primer día de filmación al set. Entré y pregunté quién era Evangelina. Ella se estaba maquillando y levantó la mano tímidamente. Le di los bombones y le dije ‘qué tengas buena suerte’ y me fui” relató el músico y actor.

Palito Ortega, Evangelina Salazar y sus nietos en el living de Susana Giménez. Foto: Susana Giménez

“Empezamos a grabar y yo los primeros días no registraba nada. En cambio, ella me sonreía y parecía siempre feliz de verme. Se acercaba con el librito a repasar la letra y yo me iba, era muy antipático” recordó Palito.