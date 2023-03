¿Qué veo en el fin de semana?: las 10 películas más populares en Netflix Argentina

Netflix es la plataforma de streaming con más usuarios alrededor del mundo, y en la Argentina es por lejos la favorita por los fanáticos de las series y las películas.

La clave del furor por Netflix radica en su catálogo súper completo, donde se puede encontrar desde producciones de terror, romances, drama, fantasía y ciencia ficción, entre muchos otros.

Con su lista de los 10 más destacados, la plataforma te invita a disfrutar de lo mejor de su catálogo. A continuación te compartimos las 10 películas más populares en la Argentina para disfrutar en el fin de semana.

¿Cuáles son las 10 películas más populares en Netflix Argentina?

Muy lejos: Tras heredar una casa en una isla croata, una mujer emprende un viaje imprevisto que le devuelve la fe en la vida y le abre las puertas del amor.

Eres tú: Javier tenía 16 años cuando besó por primera vez a una chica, y descubrió que tenía el don de la clarividencia amorosa. Con tan sólo un beso es capaz de ver el futuro de esa relación. Todo cambia cuando besa a Lucía, la novia de su mejor amigo.

El jardinero fiel: Un diplomático inglés emprende una misión intercontinental para descubrir la verdad sobre la muerte de su esposa.

Bad Boys para siempre: Los veteranos agentes Mike Lowery y Marcus Burnett vuelven a colaborar para detener a Armando Armas, el violento líder de un cartel de la droga afincado en Miami. En esta ocasión, los apoya el equipo AMMO, un grupo de élite del Departamento de Policía de Miami.

10 días de un buen hombre: Un abogado convertido en detective privado acepta investigar el caso de una persona desaparecida sin saber que la búsqueda cambiará su vida para siempre.

Esta noche duermes conmigo: Atrapada en un matrimonio que perdió la pasión, una periodista debe elegir entre su distante pero cariñoso esposo y un exnovio más joven que está de vuelta en su vida.

Tenemos un fantasma: Tras encontrar un fantasma con un pasado turbio en su nueva casa, una familia se convierte en una sensación en Internet... y en el blanco de una sombría agencia gubernamental.

El mundo mágico de Terabithia: En esta aventura basada en la exitosa novela, Leslie, la nueva compañera de clase, le muestra a Jesse un fascinante mundo de fantasía e imaginación.

Tiempos de gloria: Un oficial de la Unión guía al primer regimiento negro de América en este filme de la Guerra Civil, ganador del Óscar.

Los condenados: Un convicto condenado a muerte en una prisión de Centroamérica se entera que un magnate de los medios lo compró para protagonizar su nuevo reality show.

Todo lo que tenés que saber sobre Netflix

¿Cómo tener Netflix gratis?

Netflix no ofrece pruebas gratis, pero tienes la libertad de cambiar de plan o cancelar el servicio online en cualquier momento si decides que Netflix no es para ti. No hay contratos, cargos por cancelación ni compromisos.

¿Qué incluye el plan básico de Netflix?

Tiene el servicio disponible en un sólo dispositivo compatible a la vez; películas, series y juegos móviles sin límite; series y películas sin anuncios; descarga en un dispositivo compatible a la vez; y calidad HD.

¿Qué diferencia hay entre el plan básico de Netflix y el estándar?

El plan básico de Netflix permite ver y descargar contenido en calidad 720p HD en un dispositivo. En este caso, no se muestra publicidad y el acceso al catálogo es ilimitado. El plan estándar permite que varios dispositivos puedan ver en simultáneos, como así también descargar contenido, en un máximo de dos.