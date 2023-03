Esta basada en hechos reales, dura 6 horas y te pone los pelos de punta: la serie que la rompe en Netflix

Tríada llegó a Netflix para quedarse como una de las series preferidas por los usuarios de la plataforma de streaming.

La producción mexicana es protagonizada por Maite Perroni, quien llevará adelante un investigación en búsqueda de su verdadera identidad tras dar con el asesinato de una mujer idéntica a ella y que nació el mismo día, a lo que se sumará el encuentro con una tercera igual.

Tríada, disponible en Netflix Foto: Netflix

En este thriller de 8 episodios de 40 minutos aproximadamente cada uno, lo que da un total de 6 hs, no podrás despegarte de la pantalla y sentirás como los pelos se te pondrán de punta.

Tríada, disponible en Netflix Foto: Netflix

¿Por qué ver Tríada?

Basada en hechos reales, el deseo, el misterio y el pánico se entrelazan para generar un éxito, lo que quedó demostrado en el catálogo del gigante de streaming.

¿Quiénes forman parte del reparto de Tríada?

Forman parte del reparto de Tríada: Maite Perroni como Rebecca Fuentes /Tamara Sánchez/Aleida Trujano, Karla Gaytán como Becca, Tamara y Aleida adolescentes, David Chocarro como Humberto Solana, Flavio Medina como Eugenio, Ofelia Medina como Pilar, Claudia Lobo como Dolores, Alejandra Araya interpretó a Dolores de joven, Nuria Bages como Julia Bátiz y Cassandra Bisogno intepretó a Julia de joven, entre otros personajes secundarios.

Tríada, disponible en Netflix Foto: Netflix

¿Cómo fue el proceso de rodaje de Tríada?

El rodaje de Tríada inició el 26 de enero de 2022 en la Ciudad de México, y la serie fue anunciada por la actriz Maite Perroni junto con la escritora Leticia López-Margalli a través de las redes oficiales de Netflix, además de confirmar el título oficial de la producción bajo el nombre de Tríada. El rodaje de la serie finalizó a mediados de mayo de 2022.

