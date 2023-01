Dura 5 horas, está en Netflix y es solo apta para valientes.

Si lo que quieras es una serie corta, que te genere tensión, miedo y hasta asco, llegaste al lugar correcto. La miniserie “Maniac” que estrenó en Netflix hace pocos días, es perfecta para los amantes del anime, del terror y de la ciencia ficción, además de que no estamos hablando de cualquier anime, son las historias de unos de los mangakas más importantes y reconocidos de Japón.

Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro, es una serie corta que dura al rededor de 5 horas que pueden atraparte para un maratón o que puedes consumir con calma para analizar todo lo que ves y que tiene varias historias aterradoras o perturbantes del famoso autor japonés, Junji Ito.

Las historias de Junji Ito no solo causa terror y asco, sino alguna incomodidad en la persona que la ve. Foto: Netflix

En total, la serie animada de Netflix consta de 12 episodios que narran 20 historias, incluyendo algunas conocidas por su popularidad en las redes sociales como “Tomie”, “The Hanging Ballons”, “Unendurable Labyrinth”, “Bullied”, “The Strange Hikizuri Siblings: The Seance”, “The Long Hair in the Attic” y “Where the Sandman Lives”.

El estilo del creador de estas historias es conocido por ser muy detallado y visualmente impactante, con un enfoque en la creación de una atmósfera de terror y tensión. Sus historias a menudo incluyen elementos de ciencia ficción y fantasía, así como una gran cantidad de detalles grotescos y desagradables.

En pocas palabras, lo más probable es que quien vea esta producción de Netflix sienta una especie de incomodidad en algunos de sus relatos, además de ganas de saber qué es lo que pasó detrás de los misterios.

Quién es Junji Ito, el autor de la miniserie de terror de Netflix que es tendencia

Junji Ito es un famoso mangaka japonés, conocido por su trabajo en la serie de manga de terror “Uzumaki” y “Tomie”. Nació en 1963 en la ciudad de Gifu, Japón. Comenzó su carrera como mangaka en 1987 y ha publicado varias series de manga desde entonces.

Sus obras son muy populares tanto en Japón como en el extranjero y ha sido adaptado en varios anime y live action.

Otra serie de Junji Ito que dio de qué hablar: Junji Ito Collection

“Junji Ito Collection” es una serie de anime basada en los trabajos del famoso mangaka de terror Junji Ito. La serie fue producida por el estudio de animación de Japón, Studio Deen, y se estrenó en enero de 2018.

En total, consta de 12 episodios y presenta adaptaciones de varias historias cortas de Junji Ito, incluyendo “Souichi’s Diary of Delights”, “The Enigma of Amigara Fault” y “Blackbird”.

La serie es conocida por su estilo de animación detallado y su atmósfera aterradora, que ayuda a transmitir el tono de las obras originales de Ito. Aunque no ha sido transmitida en todos los países, ha sido licenciada en varios idiomas y se puede ver en algunas plataformas de streaming. Se recomienda ver esta colección si estás interesado en Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro, pero no es obligatorio.