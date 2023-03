¿Qué discapacidad tiene Millie Bobby Brown?

Millie Bobby Brown es una de las estrellas más importantes de los últimos años en Hollywood, siendo la protagonista de la exitosa serie Stranger Things, disponible en el catálogo de Netflix.

Con su personaje de “Once”, la actriz nacida en Marbella en el 2004 logró conquistar los corazones de millones alrededor del mundo, siendo todo un ícono entre los adolescentes.

Millie Bobby Brown en el papel de "Once". Foto: Netflix

Es en este sentido que, la actriz es una de las más requeridas por los medios, brindando entrevistas desde su salto a la fama con la serie de los hermanos Duffer.

Millie Bobby Brown Foto: Instagram/@milliebobbybrown

En una entrevista para la revista Variety, Millie confesó que nació con una pérdida parcial de la audición en uno de sus oídos y con los años, a pesar de someterse a varios tratamientos, terminó por perderlo al cien porciento.

Millie Bobby Brown

Luego de revelar su sordera, la actriz sostuvo “Acabo de empezar a cantar, y si sueno mal no me importa, porque solo estoy haciendo lo que amo. No tienes que ser bueno cantando. No tienes que ser bueno bailando o actuando. Si te gusta hacerlo, si realmente disfrutas haciéndolo, entonces hazlo. Nadie debería detenerte.”.

¿En qué series actuó Millie Bobby Brown?

2013: Once Upon a Time in Wonderland como “Joven Alice” en dos episodios.

2015: Intruders como “Madison O’Donnell”

2015 : NCIS como “Rachel Barnes” en el episodio “Parental Guidance Suggested”

2015 : Grey’s Anatomy como “Ruby” en el episodio “I Feel the Earth Moving”

2015: Modern Family como “Lizzie” en el episodio “Closet? You’ll Love it!”

2016-presente: Stranger Things como “Once”/”Jane”

¿En qué películas actuó Millie Bobby Brown?

2019: Godzilla: King of the Monsters como “Madison Rusell”

2020: Enola Holmes como “Enola Holmes”

2021: Godzilla vs. Kong como “Madison Rusell”

2022: Enola Holmes 2 como Enola Holmes

2023: Damsel como “Elodie”

2024: The Electric State como “Michelle”

2024: Godzilla vs. Kong 2 como “Madison Rusell”

¿Quién es el novio verdadero de Millie Bobby Brown?

Millie Bobby Brown se encuentra en pareja con Jake Bongiovi, el hijo del icónico cantante Bon Jovi, desde hace más de un año. Se presentaron como pareja en los Premios BAFTA del 2022 y desde entonces no han parado de dar de qué hablar.

Millie Bobby Brown junto a su novio en Italia Foto: The Grosby Group

¿Qué operaciones se ha hecho Millie Bobby Brown?

Millie Bobby Brown se habría realizado algunos retoques faciales, especialmente en la zona de los labios. Sus cambios físicos han dado mucho de qué hablar, pero cabe recordar que la actriz se encuentra en pleno desarrollo corporal al tener tan solo 19 años.

Millie Bobby Brown Foto: Instagram/@milliebobbybrown

¿Qué carrera universitaria estudia Millie Bobby Brown?

La protagonista de Stranger Things y Enola Holmes se ha matriculado en la Universidad de Purdue, en Indiana. Allí se desarrolla como estudiante de grado de Trabajo social, y su cursada la hace de forma virtual mechándola con los horarios en el set de rodaje.

Millie Bobby Brown

¿Qué hicieron los padres de Millie Bobby Brown?

Millie Bobby Brown es hija de Robert Brown, un agente inmobiliario, y Kelly Brown, junto a 3 hermanos, Paige, Charlie y Ava. Fue Robert, el padre de Millie, quien la inscribió en una escuela de fin de semana donde desarrolló sus dotes artísticos tanto actorales, de baile como de canto.