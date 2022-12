Opinión: ¿Muerte del cine? El 2022, un año cargado de éxitos de taquilla

El cine es parte de la vida de millones; hay quienes lo aman hasta el punto de dedicar aquella a ello, mientras que, existen quienes eligen una película simplemente para acompañar un grato momento en el sillón de su casa.

Han pasado 127 años desde la creación del cinematógrafo y, así como curiosamente se define que por entonces aún no se podía hablar de cine, sino de una atracción por ver imágenes en movimiento ligadas más bien a la fotografía, en el presente existe la discusión en torno a si el mismo puede identificarse dentro del mundo de las plataformas de streaming y si el “ir al cine” está pronto a su fecha de caducidad.

Póster de la primera proyección cinematográfica. Foto: Lumiére

Esta última definición resulta un tanto exagerada y sesgada, teniendo en cuenta que, si bien los porcentajes de compra de tickets para ir al cine disminuyeron considerablemente en los últimos años, diferentes títulos siguen dando el pie para hablar de éxitos de taquilla año tras año, y, este 2022 no fue la excepción.

Es entendible que el público o los espectadores prefieran a la hora de ver una película el quedarse en sus casas y agarrar su dispositivo más cercano, en lugar de ir al cine. Sería el pasar por inadvertido factores tales como los económicos y el furor de lo “instantáneo” que permiten los gigantes de streaming el negar aquello, a su vez que, en las últimas décadas se puede identificar con gran facilidad la supremacía de las series por sobre los films ya sean de ficción o no, ergo, de los creadores o showrunners por sobre los directores o cineastas.

Representación del crecimiento de las plataformas de streaming y la disminución de la compra de entradas para el cine.

Pero si a los números nos remitimos, nos llevaremos grandes sorpresas: el primer episodio de House of the Dragon, obtuvo en el día de su estreno más de 2.4 millones de visualizaciones convirtiéndose en el éxito más grande HBO Max. Por su parte, Merlina, la serie dirigida por Tim Burton para Netflix, tuvo la misma suerte que el spin off de Game of Thrones, recolectando en sus primeros seis días más de 341.2 millones de visualizaciones, haciendo de esta forma historia.

House of the Dragon y Merlina son los mayores éxitos de series de HBO Max y Netflix, respectivamente. Foto: Vía País

Sin embargo, si nos fijamos en las estadísticas, podremos encontrar que Top Gun: Maverick, el mayor éxito de taquilla del 2022, sobrepasó los mil millones de dólares a nivel mundial, a su vez que, Avatar: El camino del agua se encuentra cerca de cantar victoria superando el éxito del film protagonizado por Tom Cruise, a tan solo 15 días de su estreno. Tales cifras arrojarían que el “ir al cine” se encuentra muy pero muy lejos de su fecha de caducidad.

Top Gun: Maverick Foto: Paramount Pictures

En conclusión, es notorio que el “ir al cine” no es la primera opción que viene a la mente de las grandes mayorías a la hora de elegir un plan para pasar el rato, pero, de todas formas, no deja de ser una experiencia a la que millones deciden sumergirse para disfrutar por el lapso que dura el metraje y los pochoclos de eso que aman y llaman... cine, y que con más de un siglo de antigüedad, con altos y bajos, amenazas como el de la televisión y la radio, sigue creando imaginarios e historias que dejan grandes o pequeñas marcas en nosotros, los espectadores.

¿Cuáles fueron los mayores éxitos de taquilla del 2022 a nivel mundial?