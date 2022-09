Netflix podría ser la solución de la mansión “embrujada” de Michael Jordan: ¿Cuál es su trágica historia?

No hay dudas que uno de los deportistas más grandes de la historia es Michael Jordan, por sus seis anillos con Chica Bulls, el sin fin de jugadores a los que ha inspirado y el gran negocio que hizo alrededor de su creciente fama en los años 90′, cuando el marketing en el deporte se masificó gracias a él. Asimismo, la serie de Netflix “The last dance” fue todo un éxito y mostró muchos secretos de la personalidad del jugador.

Sin embargo, hay una que todos saben que siempre fue tanto su motivación como su talón de Aquiles, su constante deseo de competir. Desde un juego de cartas hasta un partido amateur de golf o una final de NBA, Michael se tomó toda su vida como una competencia, pero hay una que la está perdiendo. Durante el documental se pudo ver al exjugador en una enorme mansión de la que es dueño, pero que le trae muchos dolores de cabeza.

La entrada de la mansión de Michael Jordan. Foto: Infobae

¿Por qué dicen que la mansión de Michael Jordan está “embrujada” y cómo podría salvarla Netflix?

La lujosa mansión queda al norte de Chicago y tiene el nombre Highland Park, donde Jordan le puso en el portón el número 23 y tiene desde una cancha de básquet increíble hasta un gimnasio gigantesco. La propiedad está tasada en 29 millones de dólares, pero el problema es que desde hace años “Su Majestad” está intentando venderla y no puede.

La piscina circular de la mansión de Michael Jordan. Foto: Infobae

No obstante, Jordan ya ha dicho que si le ofrecen 14,855 millones de dólares la vendería, lo romántico de esa cifra es que si se suman esos números dan 23, increíble. En cuanto a la estructura, se ubica en una parcela de más de tres hectáreas que Jordan compró en 1991, a orillas del lago Michigan. La mansión se terminó en 1995, pero el también empresario hizo una refacción importante en 2009.

En paralelo, la casa estaba siendo un gran dolor de cabeza para el exjugador hasta que se estrenó la serie de Netflix y allí la cosa cambió para bien. “No estoy segura si es por los programas de televisión que hicieron (la miniserie documental”, explicó en una entrevista la agente que está encargada de venderla, Katherine Malkin.

La mansión de Michael Jordan desde el cielo. Foto: Infobae

“Es una propiedad hermosa, y creo que nadie entiende lo hermosa que es porque no hacemos una jornada de puertas abiertas, porque existe una preocupación por la privacidad. No es hasta que las personas están adentro que realmente lo aprecian. Y no todos califican económicamente para poder verla”, cerró.

También, otro de los problemas de la venta es que no muchos propietarios quieren una cancha de básquet, salón de fiestas, cancha de golf, bar, casino y otros ambientes que son muy exclusivos para el común de los millonarios. En consecuencia, lo más llamativo ha sido el tiempo que ha trascurrido desde la primera tasación de 42 millones de dólares en 2012, que bajó a 29 millones, 21 millones en 2013 y hasta 16 a fines de ese mismo año.

Cancha de básquet de la mansión de Michael jordan. Foto: Infobae

Por último, la mansión para cualquiera que quiera comprarla podrá disfrutar de 11 dormitorios, 19 baños, dos salones circulares más otro exclusivo de belleza, un gimnasio, dos teatros, una sala de cine, una sala específica para fumar con mesas de juego (casino), biblioteca con pantalla desplegable, una sala con una TV de 110 pulgadas, un lago para pescar y un enorme garaje para 15 autos. También, la cancha de básquet con las medidas reglamentarias de NBA, piscina infinita circular y una sala de habanos.

A continuación todas las fotos de la mansión de Michael Jordan:

Puerta de ingreso a la mansión de Michael Jordan. Foto: Infobae

El cine en la mansión de Michael Jordan. Foto: Infobae

La piscina circular de la mansión de Michael Jordan. Foto: Infobae

Gimnasio de la mansión de Michal Jordan. Foto: Infobae

Sala de juegos y casino de la mansión de Michael Jordan. Foto: Infobae