Wanda Nara no deja de sumar titulares en su carrera. Tras separarse de Mauro Icardi, la modelo se ha enfrentado a una batalla legal y mediática con el futbolista por la tenencia de sus dos hijas, Francesca e Isabella.

Wanda Nara rompió el silencio con un explosivo comunicado tras el fallo adverso de la Justicia.

En medio de esta disputa mediática, la modelo aprovechó la oportunidad de revelarle a sus seguidores su nuevo proyecto internacional: contará con su propia serie de Netflix.

“Hay algo que ya les puedo contar y es que, firmé contrato para hacer algo, ustedes hace un montón, quieren y me pedían. Se viene ‘Wanda Nara, la serie’ por Netflix. Empezamos en mayo a grabar (...) No quería dejar de contarles porque me pone muy feliz, es mucho trabajo, pero bueno nada, lo logré en una de mis plataformas favoritas (...) Si a veces tienen malas noticias, recuerden que las injusticias siempre se pagan, hay que ser buena persona y seguir adelante”, aseveró la empresaria en un video.

El nuevo proyecto generó suma sorpresa entre su público, quiénes compararon la producción como la docuserie de la novia de Cristiano Ronaldo, Georgina. Sobre todo por lo que recibiría Wanda Nara de ganancias.

Cuánto ganará Wanda Nara por su nueva serie de Netflix

Los detalles del nuevo contrato entre Wanda Nara y Netflix fueron revelados por la periodista Marina Calabró en el programa Lape Club Social Informativo (América TV). Allí, explicó que la docuserie contaría con seis episodios, similar al estilo de “Georgina”.

Wanda Nara desobedeció otra orden judicial y podría enfrentar graves consecuencias legales.

La empresaria recibiría un total de 500.000 euros por toda la miniserie, lo que equivale a 83 mil euros por episodio. Si el proyecto goza de sumo éxito, el contrato contempla un aumento adicional del 5% sobre el valor original.

Qué se sabe de la nueva serie de Wanda Nara

Finalmente, la serie tendrá como nombre “Wanda” para realzar su marca personal. A lo largo del proyecto, la modelo deberá proveer material personal que la compañía considere relevante. Esto incluye material fotográfico, videos inéditos y momentos claves de su carrera profesional y vida personal.