Netflix: cuál es el rol de la música en El Eternauta

El Eternauta se convirtió en el nuevo tópico de conversación entre los argentinos. Al ser la primera adaptación del cómic creado por Héctor Oesterheld, recibió grandes elogios a nivel mundial, consolidándose así como una de las series de habla no inglesa más vista en Netflix.

"Arranqué a verla y me encantó. Yo había leído el libro en su momento. No sé quién dijo que, cuando Darín mira la cámara, no necesita hablar. Lo transmite todo“, aseveró Roberto Moldavsky sobre la nueva producción argentina de Netflix.

Algunos ingredientes que han marcado el éxito de la serie parten de su representación a la cultura argentina a través de diferentes elementos. Uno de ellos es la música, que gozaría de un significado importante para la construcción del relato.

La importancia de la música en El Eternauta

A lo largo de los 6 episodios, se escuchan algunas canciones importantes para los argentinos como “Cuando pasa el temblor” de Soda Sterio, “Credo” de Mercedes Sosa o “Canción del Adiós” de Boy Scouts. Cada una de ellas simboliza lo que está sucediendo en la historia.

De acuerdo con la psicóloga Agustina Smith, el soundtrack se presenta como un importante hilo conductor. Un ejemplo de ello se presenta al final de tercer episodio, cuando Juan Salvo es rescatado por sus amigos luego que este saliera a la nieve mortal con solo una bolsa de plástico en su rostro.

Durante esa escena, el personaje de César Troncoso recalca que “lo viejo funciona” y luego se escucha una de las estrofas de la canción de “El Magnetismo” (Él Mató a un Policía Motorizado): “En este mundo peligroso, tenemos que estar juntos ¿Quién detendrá a la turba racunda si yo no estoy con vos, nena?“. Con ese verso, se busca recalcar el mensaje central de El Eternauta. Ante una ciudad distópica y con una nevada mortal desconocida, el héroe colectivo es aquello que puede hacer la diferencia para sobrevivir.

Otro ejemplo del valor musical de la serie se encuentra en el capítulo 4, cuando (ALERTA SPOILERS) las personas que se encontraban en la Iglesia se sacrifican en pro del grupo de Juan Salvo. A lo largo de esa escena, se escucha la estrofa de la canción “Credo” de Mercedes Sosa, en donde hace alusión a cómo algunos lograron salvarse a partir del sacrificio de otros.

En definitiva, El Eternauta es un ejemplo de como el factor cultural tiene un rol especial en la construcción de cualquier tipo de relato, ya sea ficcional o no.